Американците се тревожат не само за разходите, но и за работните си места

Страховете на американците около достъпността на живота подхрани победите на демократите на неотдавнашните избори за щатски и местни органи. Хората обаче започват все повече да се тревожат и за пазара на труда.

Около 55% от заетите американци казват, че се тревожат да не загубят работата си, според скорошно проучване на Harris Poll, проведено за Bloomberg. Тази тревога следва поредица от новини за съкращения от страна на големи работодатели, включително Amazon, Target и Starbucks. Миналата седмица доклад от фирмата за подбор и аутплейсмънт Challenger, Gray & Christmas показва, че работодателите са обявили най-много съкращения за месец октомври от над две десетилетия.

Това се добавя към изтощението на домакинствата от високите разходи за живот. В анкета, проведена от 23 до 25 октомври, 62% от участниците заявяват, че цената на ежедневните им стоки е нараснала през последния месец, а почти половината от тях казват, че увеличението е било трудно за покриване.

Президентът Доналд Тръмп и неговите съветници реагираха, като придадоха позитивен оттенък на икономическите показатели и насочиха вината другаде - тактика, която президентът Джо Байдън също използва без голям успех - като същевременно увериха, че нещата ще се подобрят. Рискът е, че ако пазарът на труда и цените не се променят достатъчно, за да удовлетворят избирателите, републиканците рискуват да загубят контрола над Конгреса на междинните избори следващата година.

„Администрацията на Байдън наистина бе предупреждение за това колко трудно е да убедиш избирателите, че икономиката е по-добра, отколкото подсказва тяхната интуиция“, заявява Тобин Маркъс от Wolfe Research, бивш съветник на Байдън.

„Част от предизвикателството за Тръмп и неговия екип е, че икономическата им програма „не е насочена точно към проблемите, които са най-важни за избирателите“, добавя той. „Те виждат погрешни приоритети. Никой не твърди, че митата на Тръмп ще свалят цените, а това е именно основната причина, поради която избирателите гласуваха за него“, казва още Маркъс.

Напоследък министърът на финансите Скот Бесънт говори колко ще се подобрят нещата следващата година, когато според него ще се усети въздействието на закона за данъчните облекчения, подписан от Тръмп. Милиарди долари ще се върнат чрез данъчни възстановявания, а работни места ще се появят благодарение на инвестициите в изкуствен интелект (AI), смята той.

Съветниците на Тръмп обмислят планове президентът да изнася повече речи из страната за разходите за живот, според служител на Белия дом. В сравнение с предшествениците си, той е пътувал относително малко в страната, за да представи своята програма.

„Зловещи“ признаци

В момента много американци не вярват на администрацията на Тръмп. Анкетата на Harris Poll показва, че 48% от хората смятат, че ще им отнеме четири месеца или повече, за да намерят нова работа със същото качество, ако загубят текущата си. Проучването обхваща 2203 възрастни.

Растежът на работните места е забавен, като средният брой нови работни места месечно е спаднал от 168 хил. миналата година на едва 27 хил. през периода от май до август - последният месец с налични данни. Инфлацията остава над целта от 2% на Федералния резерв.

На този фон търговската политика на държавния глава допринася както за натиска върху цените, така и за несигурността сред бизнеса, подкопавайки стимулите за наемане на персонал.

„Редица признаци, включително най-новото проучване на потребителското настроение, подсказват, че икономиката и пазарът на труда отслабват“, казва Майкъл Рейх, професор по икономика в Калифорнийския университет - Бъркли. „Ако тези тенденции продължат, партията на власт ще бъде обвинена. Това е зловещо за републиканците на междинните избори“, посочва той.

Обещания за работни места

Потребителското доверие спадна близо до най-ниското си ниво в началото на ноември, според проучване на Мичиганския университет. По подобен начин, проучване от октомври на Фед в Ню Йорк показа, че делът на аме риканците, които очакват безработицата да бъде по-висока след година, се е увеличил за трети пореден месец.

Администрацията заявява, че икономиката ще се подобри в следващите месеци.

„Строим автомобилни заводи, строим AI заводи, водим в изкуствения интелект пред Китай и всички останали“, каза Доналд Тръмп на събитие в Белия дом на 6 ноември. „Когато всички тези заводи започнат да се отварят, ще имаме икономическа революция като никога досега.“

„Връщането на производствени работни места от чужбина тепърва започва“, каза Бесънт преди дни, като посочи плановете за наемане на персонал в Boeing и нов завод за редкоземни елементи.

Що се отнася до тревогите за разходите за живот, министърът на финансите каза, че „наследихме криза с достъпността на живота“, а растежът на заплатите за работническата класа ще помогне за решаването на проблема.

Тръмп бе по-прям, като се разгневи на своята партия през последните дни заради слабото послание за икономиката, което той частично обвини за изборните загуби. Президентът отхвърли идеята, че разходите за живот се увеличават, твърдейки, че цените на бензина са по-ниски. Според него дори „вечерята за Деня на благодарността при Тръмп е с 25% по-евтина от тази при Байдън през 2024 г.“, цитирайки проучване на Walmart.

„Проблемът на демократите с „достъпността“ е мъртъв! Спрете да лъжете“, написа той в социалната мрежа Truth Social.