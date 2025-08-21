Проектите за съхранение на енергия в Европа стават все по-мащабни

Проектите за изграждане на системи за съхранение на енергия в Европа стават все по-мащабни и по-търсени, коментира Александър Захариев, директор „Стратегическо развитие“ в германо-българската компания Sunotec Group, в предаването „Чиста енергия“ на Bloomberg TV Bulgaria. Той уточни, че вече не се говори за 10 или 20 мегаватчаса, а за проекти от стотици мегаватчаса на множество пазари и контрагенти – енергийни холдинги и инвеститори във възобновяема енергия.

Захариев това е това е само началото и в следващите пет години – от 2026-2027 г. нататък, инсталираните мощности за съхранение в Европа може да надхвърлят 100 гигаватчаса годишно.„До голяма степен клиентите са свързани с изпълнението на програмата ReStore за устойчивост на енергийната система, финансирана с държавни грантове, които предизвикаха този сериозен интерес.

По програмата у нас вече бяха одобрени около 10 гигаватчаса проекти за системи за съхранение.

Захариев припомни, че през юли Sunotec, която е сред лидерите в строителството на соларни панели в Европа с дял от 10% от пазара, сключи договор със Sungrow – глобален лидер в производството на фотоволтаични инвертори и системи за съхранение на енергия, за внедряване на 2,4 гигаватчаса батерийни системи за съхранение в рамките на множество мащабни проекти в Европа. В България Sunotec работи по над 15 проекта за съхранение с различни клиенти, като някои от тях ще бъдат изградени с оборудването от Sungrow.

Според него Захариев тези проекти ще дадат тласък на нуждата от съхранение на електроенергия и ще повишат ефективността на българската енергетика.

Той отбеляза, че България разполага с много базови мощности, но „те работят неефективно и пропорционално, от което държавата не може да се възползва“. „Батериите ще позволят по-гладко балансиране на системата, по-малка зависимост от внос и износ и по-добро управление на базовата енергия. Мога да кажа, че те са ключовият компонент на енергийния преход“, коментира експертът.

За него синергията между слънчева и вятърна енергия е визията за бъдещето на енергийната система в цяла Европа.

Захариев напомни, че по-рано през годината Sunotec придоби латвийска проектна компания от Danish Sun Energy и започва изграждането на фотоволтаична централа с мощност от 400 мегавата с 600 мегаватчаса батерии, като в бъдеще планира да добави и вятърни турбини.

Пълния разговор можете да видите на страницата на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "Чиста енергия" може да гледате тук.