Грешат ли анализаторите относно предстоящото пренасищане с петрол?

Пазарът на петрол е пренаситен с доставки, докато растежът на търсенето се забавя - това се превърна в доминиращо предположение сред петролните трейдъри през последните две години, многократно потвърждавано и от анализатори. Предположенията обаче често се оказват погрешни, особено когато не се основават на физически данни, пише Oilprice.

В последния месечен Международната агенция по енергетика (МАЕ) например посочва, че светът е изправен пред рекорден излишък от суров петрол, който се очаква да се разгърне през последното тримесечие на тази година и да продължи през първите месеци на 2026 г. Очакваният излишък се дължи на по-слабото от очакваното потребление на петрол на няколко големи пазара в развиващите се страни, съчетано с нарастващо производство както в ОПЕК+, така и на други места, по-специално в САЩ, Канада, Гвиана и Бразилия.

Инвестиционните банки също очакват свръхпредлагане, освен ако някъде не избухне война. Goldman Sachs наскоро прогнозира, че цената на сорт Брент ще падне под 55 долара за барел през следващата година, позовавайки се на очаквания за свръхпредлагане от 1,8 млн. барела дневно в края на тази година, което е в пълно съответствие с прогнозите на МАЕ. Morgan Stanley е по-предпазлива в прогнозите си, но все пак приема сценарий с изобилно предлагане, както прави и ING в повечето си редовни бележки за стоковия пазар. Но има и някои изключения.

Една от тях е прогнозата на Standard Chartered, която се противопостави на тенденцията на песимистични оценки за цените на петрола, отбелязвайки бичи фактори, които други анализатори или игнорират, или пренебрегват. Oxford Energy също предлага бичи изглед с доклад, в който разглежда отблизо физическия пазар на петрол. Изненадващо, за мнозина физическият пазар не предлага доказателства за образуване на пренасищане в скоро време.

Запасите от суров петрол винаги са добро начало и точно оттам започва Oxford Energy, отбелязвайки, че запасите в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) са се увеличили само с 4 млн. барела през първите шест месеца на годината. Това скромно увеличение показва, че запасите от петрол в ОИСР все още са значително под петгодишната средна стойност.

Подобна е ситуацията със запасите и в САЩ, въпреки че те се понижават всяка сряда, когато Администрацията за енергийна информация на САЩ отчита намаление на запасите от суров петрол. В по-дълъг период обаче запасите чертаят низходяща тенденция, което предполага, че търсенето остава здравословно, а заплахата от масивен излишък може би е малко преувеличена.

И така, какво да кажем за запасите извън ОИСР и САЩ? Китай, по-специално, трупва петрол на склад, възползвайки се от намалените цени на санкционирания руски суров петрол. По-рано тази година медиите съобщиха, че запасите от суров петрол в Китай са достигнали тригодишен връх, което предполага, че растежът на търсенето изостава от темповете на преработка в рафинериите. Появиха се и многократни предупреждения за забавяне на търсенето на петрол в най-големия вносител на петрол в света - дори когато вносът се увеличава, както и темповете на преработка в китайските рафинерии.

Oxford Energy обаче отбелязва, че тъй като Китай не предоставя информация за запасите, е трудно да се изчислят точно запасите от петрол, а оценките, предоставени от системите за проследяване на данни, варират твърде много, за да предложат надеждна информация.

Друг фактор, който трябва да се вземе предвид при изучаване на перспективите за цените на петрола, са плаващите складове, изтъкват анализаторите. Те посочват бума през 2020 г., когато Covid блокировките удариха търсенето. След края на пандемията петролът в плаващите складове намаля, преди да се повиши отново на фона на западните санкции срещу Русия. Въпреки това Oxford Energy отбелязва, че нивото на петрол в плаващите складове остава под нивата, достигнати през 2022 г.

Тук идва и въпросът с петролните продукти. Ако има твърде много предлагане, част от него ще отиде в складове – включително скъпите плаващи складове – но останалата част ще се превърне в горива и други продукти. За пореден път всички погледи са насочени към Китай, където се очаква нова изненада. Според данни на Kpler, цитирани от Oxford Energy, износът на петролни продукти от Китай не се е увеличил. Всъщност той е намалял с 10% и остава слаб. Една от причините за това е, разбира се, определянето на квоти от страна на правителството. Друга обаче може да е силното местно търсене на горива.