Ядрената енергия може да бъде зелена, реши Съд на ЕС

Европейският съюз (ЕС) може да продължи да смята ядрената енергия, а в някои случаи и природния газ, за „екологично устойчиви“, след като върховен съд на съюза постанови, че Европейската комисия (ЕК) не е нарушила задълженията си за борба с климатичните промени, съобщава Politico.

В сряда Общият съд отхвърли жалбата на Австрия, която искаше да отмени решението за включване на двата енергийни източника в Регламента за таксономията на ЕС, който определя кои инвестиции могат да се смятат за „зелени“.

Общият съд, част от Съда на Европейския съюз, заяви в решението си, че Комисията „има право да смята, че производството на ядрена енергия е с почти нулеви емисии на парникови газове и че понастоящем не съществуват технологично и икономически осъществими нисковъглеродни алтернативи в достатъчен мащаб“.

Съдът добави, че „подкрепя становището, че икономическите дейности в секторите на ядрената енергия и изкопаемия газ могат при определени условия да допринесат съществено за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към климатичните промени“.

Делото беше заведено от Виена през 2022 г. с аргумента, че включването на ядрената енергия и изкопаемите горива нарушава правото на ЕС и че Комисията е пропуснала да извърши оценка на въздействието или обществено допитване и е заобиколила нормалните законодателни процедури.

Леоноре Гевеслер, която по това време беше министър на климата и енергетиката на Австрия, а сега е лидер на опозиционната Зелена партия, заведе съдебното дело след публикуването на списъка със зелени инвестиции преди почти три години.

„Това, срещу което се противопоставям с всички сили, е опитът да се „позеленят“ ядрената енергия и газът през задната врата на допълнителен делегиран акт“, заяви Гевеслер по това време. „Смятам, че това е безотговорно и неразумно. От наша гледна точка то е и незаконно.“ Правителството на Люксембург също изрази подкрепа за делото.

Решението означава, че може да се излезе от задънената улица по отношение на финансирането от ЕС за конвенционални ядрени реактори и е благодат за усилията на Франция да отключи такива инвестиции.

То излиза точно след като миналата седмица Германия подписа споразумение с Франция за разработване на последователна политика, приемаща включването на атомната енергия в енергиен микс с ниски въглеродни емисии.

Този ход породи спекулации, че Берлин, който затвори собствените си реактори след катастрофата във Фукушима през 2011 г., може да спре да блокира усилията за насочване на средства от ЕС към тази технология.