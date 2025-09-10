Най-големият газов проект в ЕС търси купувачи преди старта през 2027 г.

Газово находище край бреговете на Румъния, което се очаква да се превърне в най-големия източник на „синьо гориво“ в Европейския съюз (ЕС), търси допълнителни купувачи, с което да осигури бъдещите доставки, съобщава операторът OMV Petrom SA, цитиран от Bloomberg.

Компанията, която иска да стартира доставки от проекта Neptun Deep в румънското Черноморие през 2027 г., е сключила „няколко“ сделки и е подписала договор с германската Uniper, заяви в интервю главният изпълнителен директор на OMV Petrom Кристина Верчере.

„В Европа има някои много зрели пазари за това“, изтъква тя в кулоарите на конференцията Gastech в Милано. „Купувачите са заинтересовани от диверсифициране на портфолиото си. Никой вече не слага всички яйца в една кошница“, добавя Верчере.

Находището Neptun Deep в Румъния, чийто оператор е OMV Petrom. Източник: OMV Petrom

Проектът ще помогне за осигуряване на доставките на Румъния и други страни в момент, когато ЕС постепенно се насочва към премахване на вноса на енергия от Русия. Производството на газ в Европа бързо намалява поради остаряващите находища, докато търсенето остава стабилно въпреки разширяването на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

Верчере заяви, че газът от Neptun Deep ще бъде конкурентен, дори когато Европа обещава да увеличи вноса на втечнен природен газ (LNG) от САЩ като част от неотдавнашно търговско споразумение с администрацията на президента Доналд Тръмп.

„Не е нужно да замразяваме продукта си и да го товарим на кораб“, изтъква Верчере. „Пускаме го директно на европейския пазар, като оперативният ни въглероден отпечатък е малък в сравнение с втечнения природен газ“, добавя тя.

Верчере не разкрива с кои компании преговаря OMV Petrom, но заяви, че ще има гъвкавост по отношение на количеството газ, което се продава по дългосрочни сделки и се запазва на спот пазара.

Австрийско-румънската OMV Petrom и NewMed Energy Balkan, дъщерно дружество на израелската NewMed Energy, ще направят два нови проучвателни сондажа до края на годината и в българския черноморски блок „Хан Аспарух“. Двете компании държат правата за търсене и проучване за нефт и газ в блока.

Очаква се сондажната кампания да започне през четвъртото тримесечие на тази година и да продължи приблизително четири месеца. Стойността на договора за сондажната платформа е приблизително 80 млн. долара долара, а общият сондажен бюджет да бъде приблизително 170 млн. евро.

Инициативата е в съответствие с по-широките цели на България за диверсификация на енергийните ресурси и има потенциал да допринесе значително за енергийната сигурност в региона.