Африка опитва да съживи добива на петрол

Африканската енергийна седмица, която се проведе в Кейптаун, предизвика ентусиазма на страните, добиващи петрол на континента, пише Bloomberg. По време на срещата генералният секретар на ОПЕК Хайтам ал-Гайс разбуни духовете с последните анализи на Международната агенция за енергетика (МАЕ), според която устойчивото развитие на петролния и газовия сектор ще изисква по 500 млрд. долара годишно.

Така, след дълги години на съкращения на проекти, най-големите производители в Субсахарска Африка (на юг от Сахара) - Нигерия и Ангола, направиха законодателни промени, с които се надяват отново да привлекат инвеститорите.

Доколко обаче тези усилия ще доведат до някакъв успех е трудно да се оцени. Всеки един от тях може да се сблъска с проблема ниски цени. В последната седмица пазарите например се фокусираха в прогнозите за свръхпредлагане и цената на сорта "Брент" падна до четиримесечно дъно от около 64 долара за барел.

В търсене на инвеститори

Нигерия има известно предимство, като през септември записа най-високия добив на петрол за последните пет години. Засега Ангола се бори да запази добива на ниво от 1 млн. барела на ден, или половината от това, което записваше преди десетина години, въпреки данъчните облекчения, които предлага на инвеститорите.

Добивът на петрол в Ангола и Нигерия. Графика: Bloomberg

Засега западните компании предпочитат да работят по крайбрежието, а не с остарялата инфраструктура на сушата в Нигерия или със засегнатите от гражданската война съоръжения в Ангола.

Интерес към такива проекти и в двете страни има Shell, а TotalEnergies подновява работата си по дълбоководния проект "Каминхо" на около 100 км от бреговете около Луанда и на дълбочина от 1700 м. Той трябва да бъде въведен в търговска експлоатация през 2028 г., обясняват от френската компания.

Проектите, които разглежда Shell, са още по-далеч във времето.