Възходът на стационарните батерии променя енергийните пазари

Употребата на системи за съхранение на енергия в сектора на комуналните услуги расте значително през последните години, тъй като все повече страни преминават към възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Стационарните батерии гарантират, че мрежите, захранвани от по-малко надеждните зелени енергийни източници, като вятърната и слънчевата енергия, могат да продължат да осигуряват стабилни доставки на чиста енергия през денонощието, пише Oilprice.

Възходът на системите за съхранение на енергия през последните години се дължи до голяма степен на намаляващите цени на литиево-йонните батерии, което позволи на фирмите за комунални услуги по целия свят да инвестират в повече такива продукти. Цената на батериите е спаднала с около 90 на сто през последните 15 години, тъй като търговското производство се е разширило. Китай в момента е най-големият производител на батерии в света, но няколко други региона също развиват своя производствен капацитет, като Европа, Индия и САЩ.

Очаква се добавеният нов капацитет за съхранение на енергия в световен мащаб да отбележи нов рекорд тази година, воден от Китай и САЩ. Глобалният годишен темп на внедряване на нови системи за съхранение на енергия (с изключение на помпено-акумулиращи водноелектрически централи) се очаква да достигне 92 гигавата (GW) през 2025 г., което е с 23% повече, отколкото през 2024 г.

Китай ще допринесе за повече от 50% от това увеличение на капацитета, докато САЩ ще са отговорни за около 14%. Приносът на последните в областта на съхранението на енергия е впечатляващ, като се има предвид трудната година, пред която са изправени индустриите за вятърна и слънчева енергия на фона на репресиите, упражнявани от администрацията на Доналд Тръмп.

BloombergNEF очаква кумулативният капацитет за съхранение на енергия през 2035 г. да достигне 2 теравата, което е осем пъти повече от нивото през 2025 г.

В САЩ разширяването на батериите се посреща със смесен успех. Все още е трудно да се убедят компаниите за комунални услуги в определени райони на страната да инвестират в батерии. Междувременно, политиците често са резервирани по отношение на технологията поради опасения за безопасността. Някои местни власти дори са забранили стационарните батерии поради подобни страхове.

Въпреки това, в Калифорния, която изискваше от жителите да намалят потреблението си на енергия по време на пиково търсене, капацитетът за съхранение на енергия се е увеличил приблизително 30 пъти от 2018 г. насам, което допринася за по-голяма стабилност на мрежата. Само Калифорния, Тексас и Аризона представляват около 80 на сто от целия капацитет за съхранение на енергия в САЩ.

Сега в САЩ капацитетът за съхранение надвишава този на газовата енергия, която е планирано да бъде добавена към мрежата.

Няколко американски енергийни компании, които са инвестирали в стационарни батерии, развиват своя капацитет от няколко години, залагайки на бъдещото търсене в различни региони.

В допълнение към САЩ, капацитетът за съхранение на енергия чрез батерии се разширява и на други пазари, тъй като правителствата вече осъзнават ползите от повишаването на надеждността на възобновяемата енергия. В Мексико експертите смятат, че капацитетът за съхранение на енергия в страната може да се разшири значително през следващите години.

Компанията Skysense си партнира с китайската BYD Energy Storage, за да разшири капацитета си, като платформата MC Cube-T BESS на BYD ще захранва обектите.

Междувременно растат надеждите за развитото на сектора в Индия, където обаче е необходимо да се направи повече за привличане на инвестиции. Страната е отчела рекордно ниски нива на оферти за разработване на системи за съхранение на енергия, като липсата на икономическа жизнеспособност, както и рисковете за безопасността, потенциално възпират инвеститорите.

Индия се стреми да удвои капацитета си за възобновяема енергия до 500 GW през 2030 г., но без бърз растеж на капацитета за съхранение на енергия, тя няма да може да осигури надеждно електрозахранване.