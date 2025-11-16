IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Желязо-въздушните батерии могат да променят пазара на съхранение на енергия

Технологията използва ръжда, която улавя йоните, произвеждайки електричество

12:54 | 16.11.25 г. 5
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

В световната надпревара за откриване и разработване на технологии за батерии от следващо поколение е постигнат нов напредък. Желязо-въздушните батерии вече са готови за тестване в реални приложения, с голям потенциал за революционизиране за сектора за съхранение на енергия. Тези батерии използват ръжда, за да създават електричество, и имат потенциала да осигурят дългосрочно съхранение на енергия във време, когато такъв пробив е силно необходим, пише Oilprice.

Желязо-въздушните батерии функционират, като пропускат въздух през отрицателно зареден катод към положително зареден железен анод, за да реагират с електролит на водна основа. По време на това преминаване йоните се прикрепят към железния анод, образувайки ръжда. Докато йоните преминават през този слой ръжда, те произвеждат електричество.

Важно е да се отбележи, че след завършване на този процес ръждата може да бъде обърната и батерията може да бъде „рестартирана“, за да се повтори всичко.

Това би могло да има огромни последици за технологията на батериите и съхранението на енергия, тъй като желязо-въздушната батерия е „изградена от безопасни, евтини, изобилни материали – желязо, вода и въздух – и не използва тежки или редкоземни метали“, както обобщава Good News Network.

„Въздухът все още е безплатен, а желязото е един от най-широко произвежданите и най-евтини материали в света“, изтъква Form Energy, лидер в разработването на търговски желязо-въздушни батерии.

Свързани статии

Това дава на желязо-въздушните батерии голямо предимство пред доминиращата технология в сектора на батериите – литиево-йонните батерии. Литият е силно ефективен материал за производство на батерии, тъй като е изключително енергийно плътен и високопроизводителен, дори при ниски температури. Но литият има и сериозни недостатъци, включително геополитически усложнени вериги на доставка, отрицателно въздействие върху околната среда, свързано с добива му, и относително краткото време, през което може да съхранява енергия.

Именно тази последна точка може да се окаже най-важна. Тъй като светът все по-широко се отказва от изкопаемите горива и се насочва към енергийни мрежи, захранвани от възобновяеми източници, дългосрочното съхранение на енергия ще бъде абсолютно необходимо за поддържане на енергийната сигурност.

Вятърната и слънчевата енергия са непостоянни, което означава, че производството им се колебае през денонощието и през различните сезони. Следователно, съобразяването на търсенето на енергия с предлагането ще изисква мащабна способност за улавяне на излишната енергия в пиковите периоди на производство и връщането ѝ в мрежата, когато е необходимо.

В момента литиево-йонните батерии доминират в системите за съхранение на енергия, но те могат да задържат енергия само за няколко часа. За сравнение, желязо-въздушните батерии се наричат ​​„100-часови батерии “ заради това, което вече е признато за основно предимство. Пробив в търговски жизнеспособното дългосрочно съхранение на енергия не само би разтърсил сектора за съхранение на енергия, но и би трансформирал и катализирал движението към декарбонизация, превръщайки напълно екологичните мрежи в безопасна и надеждна възможност в близко бъдеще.

Желязо-въздушните батерии все още са в начален етап на развитие, така че е трудно да се каже, че те ще бъдат водещият модел в дългосрочен план. Но засега изглежда, че биха могли да бъдат основен претендент за тази титла.

По-рано тази година нидерландският стартъп Ore Energy завърши първата в света система за съхранение на енергия с желязо-въздушни батерии. Въпреки че проектът засега е само в тестови етап, представители на Ore Energy смятат, че той ще се разрасне бързо.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 12:54 | 16.11.25 г.
съхранение на енергия стационанрни батерии желязо-въздушни батерии
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Индустрия виж още

Коментари

Добави коментар
5
rate up comment 4 rate down comment 2
Скъсана_Ушанка
преди 58 минути
Всичкото русороб е впрегнато да скимти срещу новите технологии, пречещи на господаря му да си продава петрола и въглищата.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 6 rate down comment 0
xapoznai
преди 2 часа
До: aldyКолкото до субсидиите, аз мисля че възобновяемите енергийни източници са единствените, които работят на пазарен принцип към днешна дата. По-големите разходи при тях се обуславят единствено от невъзможността за складиране, но ако се появи достъпна и ефективна технология ще вземат сериозен превес над останалите...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 7 rate down comment 0
xapoznai
преди 2 часа
До: aldyРЕциклирането на метални изделия е едно от малкото, на които сметката излиза. Тоест то може да самофинансира, колкото до соларните панели имам приятел с панели на 11 години и все още няма разлика от момента на потавянето им или поне не такава, която да е значима. За по-новите вероятно експлоатационния срок е дори по-дълъг. Нищо чудно след 10 години да приближат експлоатационен срок колкото един човешки живот, технологията е от най-бързо развиващите...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 7 rate down comment 1
xapoznai
преди 2 часа
До: aldy И какви ще са тези канцерогени? Може ли линк? В статията се посочва, че са желязни батерии, а желязото не произвежда канцерогени под никаква форма!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 4 rate down comment 7
aldy
преди 2 часа
Дребна подробност е, че въздух има, но такива батерии ще го замърсяват не със "страшния" СО2, а с"почти безвредни" карценогени. Отделно, кой и за чия сметка след има-няма 10 години трябва да очиства огромните площи от тия отпадъци? Същото се отнася и за "почти вечните" соларни панели. Никой не иска да мисли за тия дребни проблеми. Важното е сега да се доят държавните финанси. Защото без субсидиране това няма да го бъде.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още