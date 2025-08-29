Toyota използва система от рециклирани батерии, за да захранва завод на Mazda

Електрическите автомобили продължават да набират популярност по целия свят, а един от големите въпроси, пред които е изправена индустрията, е как най-добре да се използват батериите, захранващи тези превозни средства, след като експлоатационният им живот приключи. Това е въпрос, на който няма един верен отговор и затова през последните години се появиха редица стартъп компании, предлагащи различни алтернативни решения, пише The Drive.

Някои автомобилни производители също обмислят как да се справят с този проблем, а решението, върху което Toyota работи, обединява всички видове употребявани високоволтови батерии, независимо от химичния им състав и разграждането им, и ги включва във фабрична система за съхранение на енергия. Всъщност компанията току-що започна полеви тестове на едно приложение в завода на своя партньор Mazda в Хирошима.

Системата за съхранение на енергия Sweep взема регенерирани батерии от електрифицирани превозни средства – независимо дали автомобилите, които те задвижват, са изцяло електрически или хибридни – и ги свързва към електрическата мрежа. Логиката за управление на енергията, разработена от Toyota, следи и пренасочва енергийния поток за части от секундата, за да даде приоритет на здравите батерии и да заобиколи тези с по-ниска производителност.

Според списание Horizon системата Sweep използва повторно инверторите от електрифицирани автомобили, което елиминира нуждата от допълнителни преобразуватели и по този начин намалява разходите.

Кампусът на Mazda в Хирошима е относително самодостатъчен, тъй като разполага със собствени топлоелектрически и слънчеви електроцентрали. Това го прави идеално място за Toyota да инсталира Sweep и да реализира предимствата, които технологията предлага за японските автомобилни производители.

Енергийните съоръжения на Toyota и Mazda са „свързани чрез съответните системи за управление на енергията“. Системата за съхранение ще се използва за регулиране на предлагането и търсенето на енергия от възобновяеми източници, които зависят от времето, допринасяйки за въглеродна неутралност.

Toyota и японската енергийна компания JERA пуснаха първата система Sweep през 2022 г., свързвайки я с електрическата мрежа на оператора Chubu Electric Power Grid. Според Interesting Engineering „системата е постигнала пикова мощност от 485 kW и е съхранила 1260 kWh, достатъчно за захранване на над 1200 домакинства за един час“.

Фактът, че системата, както е проектирана, може да толерира използвани батерии с различно качество и химичен състав, я прави гъвкава. А гъвкавостта в този случай означава практичност, което е от решаващо значение за усвояването на рециклирането под каквато и да е форма, заключва The Drive.