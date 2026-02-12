Танкери от "сенчестия флот" почти ежедневно са преминавали покрай Дания през 2025 г.

Танкери от "сенчестия флот", превозващи основно руски петрол и петролни продукти, почти ежедневно покрай Дания, сочат данни на митническите власти, изпратени към AFP. Според тях покрай датските брегове са преминали 292 танкера, поставени под санкциите на Европейксия съюз.

Брюксел е забранил на 598 танкера да влизат в европейските пристанища и да извършват морски услуги. На базата на публикуваните данни в системите датските митнически власти успяват да проследят движението на корабите, припомня Euronews.

Има опасения, че някои от танкерите извършват и саботаж, влачейки котвите по дъното и прекъсвайки подводни кабели и инфраструктура.

Русия създаде флотилия от стари танкери, движещи се често в нарушение на правилата, с които да заобиколи санкциите на Запада. Европейската комисия предложи преди дни страните от ЕС да ограничат предоставянето на услуги за руския флот, включително отдаване на кораби под наем и застраховане на товари, за да ограничи доставките на петрол, а така – и приходите в руския бюджет.

В ЕС се опасяват и от екологична катастрофа, тъй като танкерите, използвани от Москва са стари и зле поддържани и се движат без реални застраховки – при нарушение на правилата за таван на цената на петрола, застраховките не важат.

САЩ спря няколко танкера, нарушаващи блокадата на Венецуела, свързвани със "сенчестия флот" и Русия. Сега, според информация на руското издание "Известия" Русия се кани официално да наруши блокадата, наложена на Куба, изпращайки за страната петрол и горива.

Поддържаме контакти с нашите кубински приятели и обсъждаме опции да им предоставим подкрепа, коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. На въпрос дали Москва не се притеснява от увеличаване на митата, както заплаши американския президент Песков отчете, че Русия не иска ескалация, но от друга страна и в момента не извършва голям износ на стоки към САЩ.

В Европа също за по няколко дни бяха задържани няколко такива кораба. Украйна от своя страна действа по-радикално и потопи три празни петролни танкера в Черно море, включително и в териториалните води на Турция. След критика от страна на Анкара, тези атаки спряха, но Украйна съобщи и за потопени кораби в Средиземно море.