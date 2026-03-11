МОСВ изключи черноморското крайбрежие от приоритетните зони за вятърната енергия

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) изключи акваторията на Черно море и зоните в НАТУРА 2000 от своя план за създаване на приоритетни зони за вятърната енергия. Проектът на този план е публикуван в Портала за обществено обсъждане.

От направените анализи от министерството заключават, че на територията на страната има 25 приоритетни зони (площ от 6384 кв. км), върху които могат да бъдат изградени вятърни мощности с капацитет от 2500 мегавата.

Един от основните фактори за оценка е потенциалът на природните условия и силата на вятъра.

Зоните обхващат територии в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Русе, Търговище, Разград, Сливен, София (област и град), както и Перник, Кюстендил, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян.

В плана за приоритетните зони за вятърна енергия са включени с приоритет изкуствени застроени площи - със съществуваща транспортна инфраструктура, зони за паркиране, площадки за отпадъци, промишлени зони, индустриални паркове, кариери, урбанизирани територии, нарушени терени, пасища, хвостохранилища, депа за отпадъци и земи с влошено качество, които не може да се използват в селското стопанство.

В приоритетните зони ще се въведат кратки срокове за административни разрешения за изграждане, реконструкция и въвеждане в експлоатация на енергийни обекти, а така също за извършването на оценка на въздействието върху околната среда.

В документа се посочва още, че в плановете на държавата е разширяването на ВЕИ - соларни и вятърни централи, така че те да покриват 35% от общото енергийно потребление през 2030 г.

По последните публични данни на Евростат към края на 2023 г. зелената енергетика покрива 22,55% от крайното енергийно потребление в страната, но в последните две години има нов бум на соларните панели, които вече се придружават и от батерии.

Страната ни е сред водещите в Европейския съюз по отношение на батарийните мощности и в страната наскоро заработи и един от най-големите батерийни комплекси в Европа.