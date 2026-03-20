„Лукойл“ отчете обезценки от близо 20 млрд. долара върху чуждестранните си активи

Руският енергиен гигант „Лукойл“ е отписал напълно инвестициите си в чуждестранни активи, след като САЩ вкара компанията в черния си списък.

Вторият по големина руски производител на петрол отчита обезценки за 1,67 трлн. рубли (19,8 млрд. долара) за миналата година, след като загуби контрол върху своя международен бизнес, става ясно от финансов доклад на компанията, цитиран от Bloomberg. Това е довело до нетна загуба от 1,06 трлн. рубли спрямо печалба през предходната година.

САЩ наложиха санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ в опит да окажат натиск върху Кремъл за прекратяване на войната в Украйна. Мярката предизвика сътресения в страните, в които „Лукойл“ оперира, и принуди производителя – с най-диверсифициран международно бизнес от големите руски петролни компании – да предложи за продажба международния си бизнес.

„Лукойл“ има дялове в рафинерии в Европа, дялове в петролни полета от Ирак до Казахстан и мрежа от 5300 бензиностанции в 20 държави, включително САЩ.

През януари компанията се съгласи да продаде повечето от международните си активи на фирмата за частен капитал Carlyle Group, след като сделката с Gunvor Group пропадна. Трансакцията е обект на регулаторно одобрение и „Лукойл“ води преговори и с други потенциални купувачи.

Продажбата зависи „изцяло“ от решението на американската Служба за контрол на чуждестранните активи, посочват от компанията в доклада. Ако бъде одобрена, приходите от нея вероятно ще бъдат отделени в специална сметка, тегленето от която ще бъде възможно само след вдигането на санкциите, се посочва още.

Резултатите от активите в чужбина са отразени в доклада като прекратени операции.