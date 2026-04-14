САЩ удължиха с още шест месеца дерогацията за рафинерията в Бургас

САЩ са удължили с шест месеца дерогацията за рафинерията на "Лукойл" в Бургас, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. На 9 април служебният премиер Андрей Гюров повдигна въпроса по време на разговор с държавния секретар Марко Рубио.

Вашингтон позволи на рафинерията да работи въпреки наложените санкции срещу "Лукойл", но под условията на специален управител. Средствата, които се натрупват от работата на българското звено на руската компания, се съхраняват в специална сметка и не се превеждат на Русия. Срокът за това изтичаше на 29 април.

Великобритания също въведе санкции срещу "Лукойл", но позволи на българската рафинерия да продължи да работи под специални условия, тоест ако печалбата от дейността не достига до Русия.

Специалният управител на "Лукойл България" Румен Спецов увери пред комисията по икономика в Народното събрание в началото на годината, че рафинерията работи изцяло на пазарен принцип. Той съобщи на депутатите, че всяка една трансакция на компанията се следи от Министерството на финансите на САЩ и отхвърли всички съмнения, че може да получава и преработва руски петрол в нарушение на санкциите.

Румен Спецов беше категоричен, че смяната на петрола не оскъпява горивата, но води до по-бързо износване на оборудването и предположи, че ако санкциите срещу Русия бъдат премахнати, рафинерията ще се върне към руския сорт "Уралс", дори и с нов собственик.

Руската "Лукойл" търси нов собственик на своите международни активи и САЩ наскоро удължиха дерогацията за водене на преговори до 1 май.