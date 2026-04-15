САЩ започват операция "Икономическа ярост" срещу Иран

Малко повече от шест седмици след началото на операция "Епична ярост" срещу Иран САЩ изглежда се насочват към следващия етап - "Икономическа ярост", пише Ройтерс. Вашингтон опита да блокира на свой ред Ормузкия проток, но според данни на агенцията трафикът почти не е засегнат - поне осем танкера, включително и три, свързани с Иран, са преминали през протока в първия ден на блокадата (14 април).

Източници на Ройтерс съобщават, че освен блокадата на иранските пристанища Вашингтон няма да удължи и дерогацията за санкциите при покупката на ирански петрол, която изтича на 19 април. Подобно е положението и по отношение на руския петрол - американското Министерство на финансите без никакви допълнителни изявления остави срока да изтече (до 11 април), без да предприеме други действия.

Мярката и за руския, и за иранския петрол беше предприета от САЩ в опит да бъдат стабилизирани цените на петрола на световните пазари. Европейските съюзници на Вашингтон бяха категорично против, защото премахването на ограниченията означаваше повече пари за руския бюджет, с които Москва да финансира войната в Украйна.

Германският канцлер Фридрих Мерц коментира преди месец, че причината за ръста на цените тогава е не недостига на петрол, а затварянето на Ормузкия проток, и усилията трябва да бъдат насочени в посока към отварянето му.

Противоречивите действията на Белия дом по отношение на иранския петрол също бяха поставени под въпрос на фона на желанието на САЩ да окаже натиск на Техеран да преговаря и за отварянето на Ормузкия проток, и за ядрената си програма. Конгресмени и от двете партии в САЩ също критикуваха политиката на Белия дом, подкрепяща икономиката на Иран, докато воюва с него, както и подкрепяща Русия, която пък воюва с Украйна.

Преди дни финансовият министър на САЩ Скот Бесент съобщи, че дерогациите са дали резултат - на пазара са се появили 140 млн. барела петрол допълнително, което е успокоило напрежението.

Сега обаче САЩ сменят подхода и Бесент призова Китай да спре да купува ирански петрол. Според данните на Вашингтон през миналата година Китай е купил 90% от иранския петрол, или 8% от общия внос. Друг доставчик на Пекин е Русия.

Русия не успя да се възползва в пълна сила от дерогацията

Москва обаче не можа да се възползва в пълна степен от облекченията заради "далекобойните санкции" на Украйна. Според изчисленията на Bloomberg през март износът на руски петрол е бил ограничен с 40% заради атаките с дронове по две от балтийските пристанища - Уст-Луга и Приморск. В началото на април дейността им започна да се възстановява, но украинските дронове удариха Новоросийск (в Черно море) и според оценки на източници на Ройтерс, терминалите едва ли ще заработят до края на април.

Русия намали петрола, който чакаше купувач в танкери в открити води - към 12 април количествата са около 100 млн. барела спрямо 140 млн. барела в средата на януари, сочат данните на търговци и анализатори на петролните пазари. Приходите, които получи Москва през последния месец, са най-високите от лятото на 2022 година насам заради ръста на цената на петрола на световните пазари.

САЩ започват да заплашват със санкции банки в Китай, Оман и ОАЕ

Сега САЩ започват да заплашват със санкции банки в Китай, Хонконг, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Оман, през които вероятно са минали нелегални трансфери за Иран. Министерството на финансите е изпратило писма, до които достъп има Ройтерс, до институциите с искане за прекратяване на практиките.

По данни на Вашингтон през 2024 година Иран е "прекарал" 9 млрд. долара през кореспондентски сметки, използвайки фиктивни компании в Китай, Хонконг и други места.

Ройтерс отбелязва, че засегнатите банки не са отговори на запитвания за коментар.