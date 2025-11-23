Защо Америка печели надпреварата при улавянето на въглерод?

Улавянето и съхранението на въглерод (CCS) вече не е футуристична идея или мечта на климатолог, а се е превърнало в неизбежна необходимост за секторите, които не могат да се декарбонизират само чрез възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) или електрификация. Производството на цимент и стомана, рафинирането, химическата индустрия - тези сектори имат един практичен път за намаляване на емисиите в краткосрочен план: улавяне и съхранение на въглерода, пише Oilprice.

И все пак, докато САЩ бързо превръщат тази визия в реалност, Европа продължава да се сблъсква с рамки, регулации и ценови сигнали, заради които не успява да постигне желаните резултати.

Разликата не е техническа. Тя е финансова. И в основата си е политическа.

Инерция в Европа, но без пробив

Миналата седмица, по време на конференцията „Глобален енергиен преход“ в Ротердам, интересът към технологията за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS) беше очевиден. Оператори, регулатори и доставчици на услуги представиха редица проекти, от пилотни проекти за съхранение в Северно море до инсталации за улавяне в рафинерии и циментови заводи. Технологията е налице, ноу-хауто е налице и нуждата е безспорна. И все пак, погледът отвъд ентусиазма разкрива проблем, който упорито остава нерешен: разходите.

Неотдавнашно проучване на бразилския мозъчен тръст FGV EPGE предлага един от най-ясните анализи по този въпрос до момента. Неговата сравнителна оценка на икономиката на CCS в САЩ и Европа показва по ясен начин как разработването на политики, а не технологиите, движи внедряването от едната страна на Атлантика и парализата от другата.

Предимството на САЩ: проста политика, реални стимули

В Америка данъчните облекчения предоставят прост и приемлив за банките стимул: 85 долара за всеки тон уловен и трайно съхраняван въглероден диоксид. Механизмът е ясен и предвидим. Ако даден проект може да улавя и съхранява въглерод, той печели стимула. Това ниво на сигурност е отключило инвестиции в голям мащаб. Разходите за улавяне за инсталации за етанол, например, варират от 22 до 63 долара на тон – доста под стойността на стимула. Следователно проектите могат да достигнат финансова жизнеспособност от първия ден.

В Европа ситуацията е различна. Разходите за улавяне в ключови индустрии като цимент, рафиниране, стомана, обикновено са по-високи, често между 80 и 150 долара на тон. Дори най-евтините примери вече са на ръба на европейската цена на въглеродните емисии, която наскоро се колебаеше между 60 и 110 долара на тон. Този марж оставя място за несигурност. А несигурността, за съжаление, е това, в което Европа превъзхожда.

Ограниченията при цените на въглеродните емисии

Подходът на Европейския съюз (ЕС) към улавянето и съхранението на въглерод се основава предимно на Системата за търговия с емисии, която на теория би трябвало да създаде достатъчно силен пазарен сигнал, за да направи улавянето на въглерод целесъобразно. Но на практика това не се е случило. Цената на т.нар. въглеродни квоти е нестабилна. Няма последователен механизъм с фокус върху мащаба, който да възнаграждава трайното премахване на въглерода от атмосферата или от промишлените процеси.

Резултатът е, че дори добре разработените проекти се затрудняват да приведат в действие своите показатели. И това е преди да се добавят значителните разходи за транспорт и съхранение. След като въглеродът напусне мястото за улавяне, той трябва да пътува, често през граници, чрез тръбопроводи или с кораб до местата за съхранение, като всяко от тях изисква разрешителни, рамки за отговорност и търговски споразумения. Тази логистика може да добави десетки евро на тон към общите разходи. Когато проектите се намират под вода, транспортът и съхранението се превръщат в непреодолима тежест.

Американската система набира скорост чрез яснота. Въглеродните кредити тук могат да бъдат монетизиран, търгувани и финансирани. Разработчиците могат да отведат бъдещ поток от приходи директно към кредиторите. Инвеститорите разбират рисковия профил. Резултатът е вълна от развитие на проекти по крайбрежието на Мексиканския залив и в Средния Запад, като редица индустрии, от етанол до производство на електроенергия, намират нова икономическа логика в CCS. Политиката не е елегантна, но е ефективна: тя възнаграждава резултатите, а не обещанията.

Затрудненото положение на Европа е особено обезсърчително, защото не е причинено от липса на капацитет. Континентът разполага с големи геоложки формации в Северно море, едни от най-добрите експерти в областта на химическото и технологичното инженерство и богат опит в офшорната дейност. Това, което му липсва, е политическата воля да третира улавянето на въглерод като важна част от своята индустриална и климатична стратегия, а не като крайна мярка, която да бъде обсъждана безкрайно.

Ехо от минали енергийни стремежи

Разликата между Европа и САЩ в икономиката на CCS отразява по-предишни стремежи относно ВЕИ. Пазарите на слънчева енергия и електрически превозни средства в САЩ отбелязаха рязък ръст, след като стимулите бяха опростени и разширени. Европа, от друга страна, водеше в иновациите, но изоставаше в внедряването им, ограничена от сложни регулаторни слоеве и различни национални схеми за подкрепа. Същият риск сега е надвиснал над сектора за CCS. Европа отново може да се превърне в лабораторията, където идеите се доказват, само за да се реализира търговската стойност другаде.

Това трансатлантическо разделение има реални последици. Ако Европа не успее да направи CCS конкурентоспособно, нейните енергоемки индустрии ще се изправят пред невъзможен избор: да поемат разходите и да загубят конкурентоспособност, да се преместят в региони с по-ясни стимули или просто да се откажат от декарбонизацията. Междувременно САЩ ще продължат да изграждат вътрешна верига на стойност за въглерода, обособявайки нови работни места, капацитет за съхранение, докато намалява пределните разходи.

Привеждане на политиката в съответствие с реалността

Лесно е да се отхвърли американският модел като случай на фискална „груба сила“, но в това има логика. Климатичната политика е успешна, когато съчетава екологичните резултати с финансови стимули. Предпочитанието на Европа към ценообразуване на въглеродните емисии и морално убеждаване има граници. Пазарите реагират на сигурност, а не на стремежи. Докато Европа не успява да предложи ясна и трайна награда за всеки тон отстранен въглерод, нейните амбиции за развитие на технологията ще си останат на хартия.

Пътят напред не е неясен. Европа би могла да адаптира уроците от 45Q към собствената си система – може би чрез директно плащане за тон съхраняван CO₂, гарантирано от механизъм на европейско ниво. Тя би могла да рационализира разрешителните за споделена транспортна и складова инфраструктура, като гарантира, че уловеният въглерод има къде да отиде. Тя би могла да осъзнае, че декарбонизацията не е разход за минимизиране, а индустрия за изграждане.

Състезание, което Европа не може да си позволи да загуби

Иронията е, че Европа е лидер при много от технологиите, които сега се внедряват отвъд Атлантика. Тя притежава експертния опит, изследователската база и моралния императив. Но без правилната икономика нищо от това няма да достигне търговски мащаб. Разликата между обещанието и прогреса в крайна сметка е в разработването на политики.

Улавянето и съхранението на въглероден диоксид ще бъде крайъгълен камък на индустриалната декарбонизация, независимо дали Европа ще го приеме или не. Въпросът е дали регионът иска да поведе тази трансформация или да я наблюдава отстрани.