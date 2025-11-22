Срещата за климата в Бразилия е в патова ситуация, след като ЕС отхвърли проектосделка

Резултатът от срещата на върха по въпросите на климата на ООН в Бразилия, известна като COP30, остава неясен, след като Европейският съюз (ЕС) отказа да приеме проект на споразумение, за който заяви, че няма да успее да постигне напредък в глобалните усилия за ограничаване на емисиите на парникови газове, които причиняват изменението на климата, съобщава Ройтерс.

Двуседмичната конференция, провеждаща се в град Белем, трябваше да приключи в петък вечерта, като преговорите продължиха до късно през нощта.

Бразилия определи срещата на върха като решаващ момент за глобалното сътрудничество в областта на климата, призовавайки страните да преодолеят различията по въпроси, включително бъдещето на изкопаемите горива, и да изпратят послание, че съгласуваните глобални действия са най-добрият път на развитие.

„Това не може да бъде дневен ред, който ни разделя“, заяви президентът на COP30 Андре Корея до Лаго пред делегатите на открито пленарно заседание, преди да ги освободи за по-нататъшни преговори. „Трябва да постигнем споразумение помежду си“, добавя той.

Някои развиващи се икономики отвърнаха на позицията на ЕС, като поискаха блокът да отдели повече финансиране, за да помогне на по-бедните страни да се справят с изменението на климата.

„Не можем да работим само по един път. Ако има път за изкопаемите горива, трябва да има и път за финансиране на климатичните промени“, заяви делегат на развиваща се страна, говорейки при условие на анонимност.

Разногласията относно изкопаемите горива, по-бързото намаляване на емисиите на въглероден диоксид и финансите подчертаха трудността при постигането на консенсус на годишната конференция, тест за глобалната решимост да се предотвратят най-тежките последици от глобалното затопляне.

Проектът на споразумение, публикуван от Бразилия, не съдържа никакво позоваване на изкопаемите горива, като по този начин бяха отхвърлени редица опции по темата, включени в по-ранната версия.

Десетки държави, включително големите производители на петрол и газ, се противопоставиха на тези варианти.

По-рано на срещата на върха около 80 правителства поискаха COP30 да представи план за отказ от изкопаеми горива. Но до петък вечерта много от тези държави заявиха при закрити врати, че ще приемат сделката без тях.

Изгарянето на изкопаеми горива отделя парникови газове, които са най-големият фактор за глобалното затопляне.

Саудитска Арабия е изпратила изявление от името на Арабската група до преговарящите, в което е предупредила, че атаките срещу нейните индустрии ще провалят преговорите.

Проектът на споразумението призовава също така за глобални усилия за утрояване на финансирането за подпомагане на страните да се адаптират към изменението на климата до 2030 г., в сравнение с нивата от 2025 г.

Не се уточнява обаче дали тези пари ще бъдат предоставени директно от богатите държави или от други източници, включително банки за развитие или от частния сектор.

Текстът на споразумението ще трябва да бъде одобрен с консенсус сред около 200 присъстващи държави, за да бъде приет.

Кореа до Лаго заяви, че демонстрацията на многостранно единство е важен сигнал, който трябва да се изпрати, предвид отсъствието на САЩ тази година. Президентът Доналд Тръмп нарече глобалното затопляне измама.