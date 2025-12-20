През 2025 г. бизнесът се отдръпна от целта за нетна нула

Почти година след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, който подкрепи индустрията за изкопаеми горива, негативната реакция срещу нетните нулеви емисии изглежда набира скорост в развития свят.

Все повече компании се оттеглят от или смекчават целите си за намаляване на въглеродните емисии и дават приоритет на възвръщаемостта на акционерите пред действията в областта на климата, пише британският в. Guardian.

Европейската комисия наскоро облекчи драстично изискванията за отчитането на въглеродните емисии от страна на компаниите заради затрудненията им да получат точни данни по веригите на доставки и административната тежест.

Във Великобритания възходът на Reform UK на Найджъл Фараж разруши политическия консенсус, който превърна Великобритания в първата голяма икономика, постигнала ангажимент за намаляване на въглеродните емисии в закона през 2019 г.

По-рано тази година лидерът на Консервативната партия Кеми Баденох официално се отказа от нетните нулеви емисии до 2050 г. като политика на торите. Лейбъристката партия дори беше принудена да защити политиката си за нетни нулеви емисии след атака от бившия ѝ лидер Тони Блеър.

Големите играчи в търговията на дребно и автомобилната индустрия са поредните бизнеси, които отслабиха обещанията си – отстъпление, което заплашва с опустошителни последици за климата.

В противоречие с това, много страни – особено Китай, продължават похода към възобновяема енергия, която надмина производството на въглища тази година. Според Международната агенция по енергетика, инвестициите в чиста енергия на стойност 2 трлн. долара годишно сега са двойно повече от тези, които се влагат в изкопаеми горива.

Ето как важни индустрии се отнасят към нулевите нетни емисии.

Автомобили и самолети

В продължение на няколко години след пандемията производителите на автомобили даваха смели обещания, че ще преминат към електрически автомобили в рамките на няколко години. Този импулс за промяна се изчерпа още до 2024 г. на фона на разочароващия растеж на продажбите на автомобили с батерии.

В САЩ, ЕС и Великобритания лобистката кампания за по-слаби регулации беше интензивна – и успешна.

Тръмп премахна субсидиите за електрически превозни средства в САЩ, което коства на производителите на автомобили милиарди долари, и облекчи правилата за емисиите, за да им позволи да продават повече автомобили със замърсяващи бензинови и дизелови двигатели. Тази седмица Ford заяви, че ще направи обезценка за 19,5 млрд. долара и ще бракува няколко модела електрически превозни средства.

През април правителството на Великобритания заяви, че ще облекчи мандата си за нулеви емисии (ZEV). Правилата все още принуждават производителите на автомобили да продават повече електрически автомобили всяка година. Новите вратички означават, че те могат да продават повече хибриди, които комбинират по-малка батерия с двигател с вътрешно горене.

ЕС тази седмица заяви, че 10% от продажбите на производителите на автомобили биха могли да бъдат бензинови или дизелови след 2035 г., което е значителен спад.

Традиционните европейски производители на автомобили са доволни от тази промяна, но производителите, фокусирани върху електрическите автомобили, казват, че това ще е от полза за китайските им конкуренти в дългосрочен план.

Крис Херон, генерален секретар на E-Mobility Europe, лобистка група, представляваща производители на електрически автомобили, като Tesla, Rivian и Polestar, казва: „Докато Китай ускорява, Европа се колебае, а колебанието не е стратегия.“

Ако преходът е в застой за наземния транспорт, във въздуха нещата дори не са започнали да се развиват. Airbus и Boeing, глобалното дуо за производство на самолети, ясно заявиха, че следващите им летателни превозни средства ще използват газотурбинни двигатели, работещи с керосин.

Тази година Airbus отложи плановете си да пусне самолет на „зелен“ водород с нулеви емисии до 2035 г. Доставките на устойчиво авиационно гориво (SAF) предпочитаното решение за мнозина в авиацията, остават незначителни в сравнение с огромния размер на глобалното търсене.

Политиката на британското правителство в областта на авиацията също не вдъхва увереност, че нетните нулеви емисии остават на преден план. Две лондонски летища, Гетуик и Лутън, имат мащабни планове за разширяване, което означава десетки хиляди допълнителни полети годишно на всяко от тях.

Междувременно финансовият министър на страната даде категорична подкрепа за разширяването на летище Хийтроу – въпреки предишни официални доклади, които ясно показват, че само ограничен растеж, съчетан с бързия напредък по декарбонизацията, би могъл да направи трета писта по някакъв начин съвместима с целите за 2050 г.

