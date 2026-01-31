Америка пропуска истинския проблем в Арктика

Алчният поглед на Доналд Тръмп към Гренландия, с нейните минерални богатства и стратегическо местоположение, постави света в състояние на повишена готовност за това, което се случва в Арктика. За съжаление, тази обсебеност от политиката в региона идва в момент, когато критично важното наблюдение на неговата география и климат става все по-трудно, пише Лара Уилямс за Bloomberg.

Изготвянето на подробен преглед на Арктика винаги е било трудно поради огромния ѝ размер, често невъзможните условия на работа и хетерогенността на ландшафта ѝ. Но руската инвазия в Украйна и последващото прекъсване на международните връзки с нейните полярни изследователи създадоха огромна „сляпа зона“. Администрацията на Тръмп влошава нещата.

Докладът за Арктика за 2025 г. даде тревожен сигнал за стабилността на системите за наблюдение на района. Това е бедствие в процес на развитие. Нуждаем се от ясна представа за това, което в момента е най-бързо затоплящият се регион в света. Всяка тревожна местна тенденция може да се превърне в неудържима глобална сила с последствия за всички.

Науката е подложена на системни атаки от американския президент, като се възпрепятстват субсидиите, забавят се публикациите и се разпространяват явни фалшиви новини от Белия дом. Т. нар. Министерство на правителствената ефективност (DOGE) уволни множество учени от важни органи, включително Агенцията за опазване на околната среда и други.

Дори след година на драстични съкращения, Тръмп не е приключил. Предложеният от него бюджет предвижда намаляване на финансирането за наука с 22%, като разходите за науките за Земята се намаляват наполовина. Въпреки че Конгресът се противопоставя на планираните съкращения, щетите вече са нанесени, като месеците на несигурност доведоха до отмяна на грантове и недостиг на кадри.

Това е лошо за всички научни изследвания. Но Арктика е особено уязвима. От 31-те системи за наблюдение, използвани за изготвянето на годишния доклад за Арктика, 23 се поддържат основно от федерални агенции на САЩ или съвместно от тях и международни партньори. Около 8 от 10-те оценени набора от данни, използвани за анализ, също са създадени от агенции на САЩ.

Оценките за зеленината на тундрата - ключов показател за затоплянето - са един от примерите за цената на всичко това. Те вече са ограничени от недостатъчните полеви данни, които са на разположение за валидиране на сателитните наблюдения. Ситуацията ще се влоши, тъй като един критичен набор от данни няма да бъде актуализиран в бъдеще поради съкращенията в НАСА.

Намаляването на броя на хората на място също ще затрудни замяната на определени набори от данни, като MODIS, който предоставя важни ежедневни доклади за атмосферата, океана и повърхностните характеристики. Такива промени водят до несъответствия в данните, които изискват време и експертиза от страна на експертите, за да бъдат отстранени. Подобни истории могат да бъдат разказани за целия спектър от арктически индикатори.

Въпреки че съществуват алтернативни бази данни, финансирани от Европейския съюз (ЕС), научният консенсус се изгражда въз основа на повторения и валидиране от множество източници, което позволява да се получи по-пълна картина. Следователно ударът по американската наука е удар по цялото ни знание за Арктика. Както ми обясни Санди Старквезер, изпълнителен директор на Американската мрежа за наблюдение на Арктика: „Просто не можем да наблюдаваме утре това, което не сме наблюдавали днес.“

Липсата на данни ще подкопае точността на моделите за прогнозиране и способността да се проследяват промените в жизненоважни екосистеми. Това ще затрудни създаването на системи за ранно предупреждение, предоставянето на най-добрите прогнози за корабоплаването и дори управлението на риболова.

От полярна гледна точка, обръщането на САЩ срещу рационалността се случва, докато имаме нещо като превръзка върху дясното ни око. След руската инвазия в Украйна през 2022 г. научните отношения със страната бяха преустановени. Международната мрежа за наземни изследвания и мониторинг в Арктика спря 21 руски изследователски станции. Много проучвания са в пауза, а данните от огромна територия са недостъпни или вероятно не се събират.

Западните учени са се адаптирали, като използват сателитни данни. Това обаче не е идеалният вариант. Информацията може да бъде непълна, прекъсвана от облачност и ограничено дневно осветление. В един идеален свят данните от изследователските станции потвърждават наблюденията отгоре. Изследването на „вечната замръзналост“ не може да се осъществи без измервания на място.

Жалко е, че атаките срещу науката идват точно когато технологичните постижения обещават да ни помогнат да събираме повече и по-качествени данни от региона от всякога. Агенцията за напреднали изследвания и изобретения на Обединеното кралство финансира разработването на нови сензорни системи, които да помогнат за запълването на празнините в полярните наблюдения. Един проект в Гренландия създава автономна мобилна обсерватория, захранвана от слънцето, която ще бъде разположена в отдалечени части на ледения щит на острова.

Но тези проекти се нуждаят от пари и разрешение за реализация. Ако САЩ продължат по своя безразсъден път, науката им ще изостане и вълнуващите изследвания няма да получат финансиране. Освен ако не се стигне до пробив в отношенията с войнствените руснаци, ще останем слепи за събитията на морския лед и вечната замръзналост в тази страна.

Американците, които ламтят за „природните богатства“ на Гренландия, много говорят за относително малките запаси от важни минерали, но най-голямото богатство на територията е огромният леден щит. Той покрива 1 710 000 квадратни километра и е с дебелина средно 1,6 км. Ако целият лед се стопи, нивото на морето ще се повиши с повече от 7 метра, което ще доведе до изчезването на големи градове и цели държави. Венеция, по-голямата част от Нидерландия и Бахамските острови ще бъдат погълнати от морето.

За съжаление, Гренландия се топи все по-бързо, което със сигурност би било приоритет, ако администрацията на Тръмп се интересуваше от истинската глобална „сигурност“. Това, което се случва в Арктика, не остава в Арктика. Без финансиране на дългосрочни наблюдения и постове за откриване на възникващи промени, може да се окаже, че бъдещите катастрофи са неудържими.