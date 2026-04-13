Достъпът до зелени площи става все по-голям лукс в Европа

Богатите европейци имат по-широк достъп до зелени площи, отколкото хората с по-ниски доходи на Стария континент, показва проучване на Европейската комисия и Университета в Копенхаген, цитирано от Politico. Анализите са направени на базата на данни от 862 града в Европа.

Според тях само 15% от европейците имат адекватен достъп до зеленина - дървета, сенки и паркове. Това е особено важно при промените в климата, които предизвикват горещи вълни в градовете. Шумът, замърсяването на въздуха също са сериозен проблем за хората, живеещи в европейските градове, показва още проучването, чиято основна задача е да проучи и картографира зелените площи в европейските градове.

Според изследователите увеличаването на тези площи може да намали негативните ефекти от климатичните промени. Сега европейските градове са далеч от общоприето правило "3-30-300", или хората трябва могат да виждат поне три отраснали дървета от къщата си, дървесната зеленина да покрива 30% от територията на кварталите и всеки жител да има парк или зелени площи на не повече от 300 метра от дома си.

Но богатите европейци търсят именно това съотношеие, когато избират място за живеене, а градовете в по-богатите части на континента - Северозападна Европа, отговарят в по-голяма степен на тези условия, отколкото тези в бедните зони в Южна и Източна Европа.

Едни от най-зелените европейски градове са Хелзинки, Мюнхен и Краков, казват още анализаторите. Хората, живеещи там, имат по-добър достъп до зелени площи от тези в Атина или Кордоба в Испания.