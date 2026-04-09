От войни до климат: „Супер Ел Ниньо“ създава нови рискове за цените на храните в света

Необичайно силен „Ел Ниньо“ по-късно тази година може да задълбочи опасенията за продоволствената сигурност в момент, когато нарушенията, породени от войната в Иран, подлагат на натиск доставките на ключови торови продукти, предава CNBC.

Климатолози предупреждават, че е все по-вероятно затоплящ планетата „Ел Ниньо“ да се формира през следващите месеци, като американски метеоролози оценяват на една трета възможността да се формира „силно“ климатично събитие през октомври до декември.

Европейски климатични модели сочат още по-висока вероятност от много силен „супер Ел Ниньо“, въпреки че т. нар. пролетна бариера означава, че тези прогнози може да бъдат неточни.

„Ел Ниньо“ е широко познат като явление, което повишава температурата на морската повърхност. То се случва естествено на всеки няколко години. Подобно събитие се обявява, когато температурите на морето в тропическата източна част на Тихия океан нараснат с 0,5 градуса по Целзий над дългосрочното средно равнище.

„Супер Ел Ниньо“, който няма официална научна категория, се отнася за изключително силна фаза на южното колебание „Ел Ниньо“, когато температурите на морската повърхност в източната част на Тихия океан нарастват с най-малко два градуса по Целзий над обичайното.

Крис Джакарини, старши анализатор в областта на храните и земеделието в Службата за енергийни и климатични данни, казва, че 2026 г. се оформя като още една година, в която конфликти и климатични рискове се превръщат в скъпоструваща реалност.

„Цените на храните са притиснати от двете страни – от климатични крайни нарушения на производството в големи земеделски области и от продоволствената система, която все още разчита на изкопаеми горива и следователно е застрашена от резки ръстове на цените на газа, торовете, транспорта и пакетирането“, казва Джакарини.

„Затова перспективите за силен „Ел Ниньо“ са от значение. Той може да засили много рисковете в климат, който вече е дестабилизиран от човешките емисии в съчетание с инфлация, породена от високите цени на изкопаемите горива“, допълва той.

Някои стоки са особено застрашени от климатичното събитие, като „Ел Ниньо“ обичайно подлага на натиск към повишаване цените на какаото, маслата, ориза и захарта, казва Джакарини. Той посочва и по-широки рискове за други продукти, свързани с торипиците, като бананите, чая, кафето, шоколада и соевото месо.

Очакванията за завръщане на „Ел Ниньо“ следват многогодишното събитие „Ла Ниня“, което обикновено понижава температурите в света спрямо обичайни години.

„Супер Ел Ниньо“

Резките ръстове на цените на горивата и на торовете поради конфликта в Иран се случват в началото на сезона на засаждането на култури в САЩ, което засилва опасенията сред земеделските производители в страната от завишени цени на храните и по-ниски добиви.

Всяко повишаване на цените на енергоносителите води до опасения от по-високи цени на храните, тъй като производството на торове е енегоемко, а природният газ се използва за производството на някои химикали, казва Пол Донован, главен икономист на швейцарската банка UBS.

„Но по-високите цени на торовете може да не са най-голямата заплаха за цените на земеделските стоки тази година. 2026 г. може да произведе климатичното явление супер „Ел Ниньо“, допълва той в бележка, публикувана късно в понеделник.

„В този случай сушата и ограничените доставки на вода може да бъдат по-важни от недостига на азот“, допълва Донован.

Значителни рискове

Анализ, публикуван от Световната продоволствена програма на ООН миналия месец, предупреди, че броят на хората, живеещи в продоволствена несигурност в света, може да достигне нива, видени за последен път в началото на пълномащабното руско нашествие в Украйна в началото на 2022 г.

Според доклада броят на хората, изправени пред остър глад, може да нарасне с 45 млн. души, ако войната в Иран продължи след юни, а цените на петрола останат над 100 долара за барел. Тази прогноза би се добавила към 318 млн. души по света, които вече живеят в продоволствена несигурност.

Дауид Хеил, портфолио мениджър за стратегията към световните природни ресурси в компанията Ninety One, казва, че перспективата за „Ел Ниньо“ създава риск за световното производство на храни, но степента на риска зависи от това кога ще се развие климатичното явление, колко силно ще бъде то и колко време ще трае.

Страни като Индия, Австралия, Бразилия и Аржентина са посочени като особено застрашени от „Ел Ниньо“, макар и по различни причини, допълва той.

Европейският съюз съобщи по-рано този месец, че събитието „Ел Ниньо“ по-късно тази година застрашава Северозападна Етиопия, Южен Судан и Судан със суша, което „създава значителен риск за основния земеделски сезон“.

Продоволствена сигурност

Според Джакарини отговорът на задълбочаващите се опасения за продоволствената сигурност е в признаването, че рисковете за световната продоволствена система няма да изчезнат скоро.

„Тъй като традиционните геополитически партньорства са под натиск, международното сътрудничество е по-важно от всякога. Намаляването на нестабилността на цените на храните зависи от постигането на нетната нула заедно“, отбелязва той.

„Климатичните финанси от богати страни за страни производителки с ниска климатична готовност помага на земеделците да се приспособят към последиците за климата и да защитят реколтата и прехраната си“, допълва Джакарини.