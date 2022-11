Твърде далече, твърде малко или твърде стари: лекарите в Европа привършват

Недостигът на работници в здравеопазването в Европа – около 2 млн. души – се усеща остро на целия континент

Лекарите в малкото френско градче Льо Виган остаряват. В опит да привлече нови лични лекари, за да заменят тримата пенсиониращи се скоро, те изграждат – от нулата – интердисциплинарен медицински център, като моделът е рекламиран като начин да се направи общата практика по-привлекателна за младите лекари.

Проблемът е, че това не работи, разказва Politico.

През петте години търсене на заместници нито един човек не се е появил.

„Не мислех, че ще има такова отричане от селската медицина“, казва 59-годишният Антон Брюн д’Аре, един от местните лични лекари, изградил центъра.

Затова въпреки всички усилия да го предотвратят, градчето в Южна Франция вероятно ще се превърне в поредната за страната от т.нар. „медицински пустини“.

Льо Виган, с население от около 4000 души, не е единственият френски град, който изпитва трудности да привлече лекари. Но мащабите на предизвикателствата пред него е емблематично за криза в цял Европа, в която лекарите са твърде далече, твърде малко или твърде стари.

Почти 7 млн. души във Франция нямат собствен общопрактикуващ лекар. Географски погледнато, 30% от населението на страната живее в регион със слаб достъп до лични лекари, казва Гийом Шевилард, здравен географ и изследовател в Institute for Research and Information in Health Economics.

А перспективите? Мрачни.

В момента има повече лични лекари във Франция, които се пенсионират, отколкото нови, които започват практика. Броят на личните лекари вече е спаднал с 5,6% между 2012 г. и 2021 г. А следващото поколение ситуацията ще бъде особено предизвикателна: макар че броят на обучените лекари се е увеличил през последните няколко години и правителството наскоро премахна ограниченията си за местата в медицинските училища, тези числа няма да възстановят работната сила достатъчно бързо.

Франция има по-малко лекари на глава от населението през 2021 г., отколкото през 2012 г., намалявайки до 318 от 325 лекари на 100 хил. души.

Спадът е по-предизвикателен и на фона на още по-очевидна реалност: Франция, подобно на останалата част от Европа, застарява, а в резултат на това здравните грижи се увеличават.

А лекарите също не са имунизирани срещу времето. Над 44% от всички лекари във Франция са на възраст 55 години или повече. В блока над една трета от всички лекар са в тази възрастова група, показват данни за 2020 г.

Недостигът накара президента Еманюел Макрон да предложи схема миналия месец, с която насърчава пенсиониращите се лекари да продължат практиката си. Около 10% от лекарите във Франция работят след пенсиониране.

Континент в криза

Недостигът на кадри в здравеопазването не е ограничено само до лекарите – и до Франция.

Над две години след началото на пандемията, която покоси персонала, здравните мениджъри и правителствата се борят заедно да сглобят някакво подобие на работна сила.

Недостигът на работници в здравеопазването в Европа – около 2 млн. души – се усеща остро в целия континент.

В Гърция службите за първа помощ бият тревога за по-бавното време за реагиране при спешни случаи поради недостиг на персонал. В Англия липсват десетки хиляди медицински сестри и са отчетени рекорден брой свободни работни места. Медицинските сестри оглавяват списъка на всички професии, от които има недостиг във Финландия. Родилните отделения в Португалия се борят да останат отворени поради липса на лекари.

„Недостигът на лекари наистина е проблем, който засяга всички наши членки“, казва Сарада Дас, генерален секретар на Standing Committee of European Doctors (CPME), организация, представляваща лекарите из Европа.

„В същината си наистина съществува схващането, че потенциално медицината вече не е привлекателен избор на кариера, избор за хората да останат в нея за цялата си кариера. А това наистина ще застраши устойчивостта на здравните системи в бъдеще“, казва тя.

Дас посочва няколко проблема, включително агресия на работно място и прегаряне, като фактори, които правят предизвикателство както наемането, така и запазването на служителите.

Тази реалност вече заплашва продължителността на кариерата на най-младите лекари в Европа. Много от тях или са напуснали, или обмислят да излязат от работната сила заради високи нива на прегаряне и други проблеми с психичното здраве.

Ситуацията е критична, като Европейската асоциация на младите лекари (EJD) предупреждава за предстоящ колапс на здравеопазването.

Трагедията на Европа е, че кризата беше предотвратима. Недостигът бе очакван и се изостри от пандемията, казва Мартин Маккий, професор по европейско обществено здраве в London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Европа от дълго време разчита на чуждестранни здравни работници от страни с ниски доходи като временно средство за преодоляване на недостига, казва той.

„Очевидно, има огромен проблем. Трябва да увеличим здравната работна сила, но мисля, че трудността е, че други неща изпревариха това, например цените на газа, войната в Украйна“, допълва той и посочва: „Вниманието на политиците е кратко“.