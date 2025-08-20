Туристическият бранш подкрепя идеята за фонд, който да налага единен бранд на България

Правителството ще подготви Закон за учредяване на Национален фонд "България днес и утре", като новата структура ще координира стратегическия процес по изграждане и налагане на единен бранд на България в международен план. Идеята за създаването й не е нова и получава подкрепа от представителите на туристическия бранш. Те обаче не са запознати с конкретни детайли.

Зaкон за национален фонд "България днес и утре" е част от законодателната програма на Министерския съвет за периода юли - декември 2025, която кабинетът прие миналата седмица. Фондът ще бъде юридическо, бюджетно и организационно ядро, което ще обедини усилията на различни институции - министерствата на туризма, културата, икономиката, външните работи, образованието, в рамките на обща стратегия.

Отчита се, че в момента комуникацията на България пред света е разпокъсана, с дублиране на дейности и разнопосочни послания. Това ограничава възможностите за пълноценно използване на потенциала на страната в сфери като туризма, културата, науката, инвестициите и спорта.

От възникването на частен сектор в туризма въпросът за маркетинга и конкретно изграждането на разпознаваем позитивен образ на страната е постоянно присъстваща тема на дискусии, полемики и обект на критики. Централният въпрос остава непроменен - колко средства отиват за качествена реклама и достатъчно ефективно ли достигат те целевите аудитории.

Даниела Стоева от Асоциацията на българските туроператори и турагенти е категорична, че "националният маркетинг трябва да стане национална кауза". Пред БНР тя посочи, че да имаме единна национална организация за маркетинг на България е правилната посока.

Националният борд по туризъм от години настоява за създаването на национален бранд. Неговият изпълнителен директор Полина Карастоянова също не познава повече детайли, свързани с новия фонд.

България разполага с едва 19 млн. лв. за туристическа реклама за тази година. Те са значително по-малко в сравнение със съседни страни, които инвестират многократно повече в целенасочена промоция. Недостигът на средства е проблем, за който туристическият сектор алармира от години.

Освен от повече пари за реклама, има нужда и от осъвременяване на логото на България. Зад всичко това обаче трябва да има ясна визия за бранда на страната като туристическа дестинация, отбелязват още от туристическия бранш.

Сред другите цели на закона за фонда са: разработване и внедряване на единна концепция за представяне на страната на международно ниво, осигуряване на устойчива финансова рамка чрез държавния бюджет, публично-частни партньорства, спонсорства, дарения и европейски фондове.

Сред очакваните резултати е решаването на текущия проблем с наличието на разпокъсани инициативи за промоция на България като дестинация за култура, наука, туризъм, инвестиции, спорт и др., които не създават единна и последователна "марка" за страната. Идеята е да съществува централизирано публично звено, което да обедини усилията на различни ведомства и заинтересовани страни под една координирана стратегия и да бъде постигнато управление на ресурсите, собствеността и интелектуалните права, свързани с промоцията на страната, включително чрез еврофинансиране и публично-частни партньорства.

В момента се разработва стратегия, която насочва конкретен вид туризъм към конкретни пазари. Целта е ясно насочена по различни канали реклама - от технологичните Meta, YouTube и Google до традиционните като външната реклама, каза министърът на туризма Мирослав Боршош преди месец. Това включва и използването на всички видове нови дигитални технологии, включително изкуствения интелект, който все повече навлиза в туризма и ще определя избора на съвременния турист.