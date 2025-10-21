Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 на столичното летище

Над 40 компании са заявили интерес за изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София. Това съобщи Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на "СОФ Кънект" на кариерен форум.

„Моята мисия е да направя летището в София не просто вход към страната, а към целия регион - първото петзвездно регионално летище в Европа. Имаме всичко необходимо, за да успеем. Моята мисия не е само да бъдем вход към България, а вход към устойчивото бъдеще“, каза още Кабайеро, цитиран от БТА.

Обхватът на тръжната процедура включва проектирането и изграждането на нов Терминал 3 с площ от 60 000 кв. м, кoйто да бъде свързан със съществуващата сграда на Терминал 2 и да увеличи годишния капацитет на пътниците от 7 милиона на 20 милиона. Това включва нови зони за пристигащи и заминаващи пътници, централизиран пункт за проверка "Сигурност", офиси и обслужващи помещения за ползвателите на летището, пътнически ръкав, търговски зони.

Предвидена е модернизацията на сградата на съществуващия Терминал 2 с площ от 72 000 кв. м. В дейностите е включено разширяване на търговските площи както в обществената, така и в зоната след проверка "Сигурност", преобразуване на съществуващите зони за обработка на пътници в офиси и спомагателни помещения за ползвателите на летището, ремонт и обновяване на съществуващите летищни системи.

Терминал 3 на столичното летище „Васил Левски“ София може да отвори врати през април 2031 г. Очаква се работата по изграждането му да приключи до 2030 г., след което ще са нужни още няколко месеца за получаване на разрешително за експлоатация, съобщи в началото на октомври Хесус Кабайеро.

Операторът на летището е поискал екологична оценка през 2022 г. и Кабайеро се надява окончателното одобрение да бъде получено през април 2026 г. „Терминал 3 ще се строи десет години, а седем от тях са за събиране на необходимите разрешителни“, отбеляза той.

„СОФ Кънект“ подписа договор с „Хидроенергийна компания“ АД за изграждането на модерна фотоволтаична електроцентрала с мощност от близо пет мегавата на летище „Васил Левски София“. Съоръжението ще бъде разположено върху собствен терен на летището и ще произвежда електроенергия за вътрешно потребление, като по този начин ще намали зависимостта от външни доставчици и ще подпомогне усилията на оператора за пълна декарбонизация до 2036 г.