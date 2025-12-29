Ясен Ишев: С тази тенденция още 30 години ще довършваме вече планирани магистрали

През тази година бяха въведени в експлоатация нови 30 километра автомагистрали и ако тази тенденция се запази, ще отнеме 30 години да осъществим всички вече планирани проекти. Това каза инж. Ясен Ишев, председател на управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че качеството на пътищата непрекъснато се повишава с ремонти и профилактика, което създава неудобства за пътуващите. По думите та инж. Ишев магистралата трябва да се обновява на всеки 10 години.

„В железниците също се работи – беше сключен договор с Република Северна Македония. А на летище Бургас от ноември месец тече сериозен ремонт на пистата. Очакванията са ремонтите дейности да приключат до април“, коментира експертът.

Според него причините за по-бавния темп на строителство на магистрали са комплексни. Той даде пример с магистрала „Хемус“, където 220 километра вече са в експлоатация, но остават още 200 километра. „От една страна, няма достатъчно средства за тяхното изграждане, а капацитетът на българските фирми не е толкова голям. Те строят бавно, а понякога има и забележки по отношение на качеството“, добави Ясен Ишев.

Той смята, че участъкът между Мездра и Ботевград е важен, но все още не е изцяло в експлоатация. „Появиха се свлачища и други проблеми, което подсказва, че първата фазата на проектиране не е успяла да предвиди тези проблеми. При участъка между Видин и Мездра виждаме, че дейностите са спрени“, изтъкна проблемите на пътната инфраструктура експертът.

Той отбеляза, че икономиката в региона се развива по-бавно, а пътната безопасност не е на достатъчно добро ниво. Инж. Ишев смята, че това създава проблеми при превозване на товарите – забавяния, закъснения и по-високи разходи и причината е в бавното строителство на магистрали.

Той изброи проекти, които ще допринесат за успешната транспортна инфраструктура. „Започна строителството на обхода при Кресна и можем да се надяваме, че в най-кратък срок населеното място ще може да се отърве от опашките и замърсяването на въздуха. Завършването на Софийския околовръстен път също е от голямо значение, но все още липсват конкретни действия“, обясни инж. Ишев.

Той е категоричен, че не трябва да се започват „нови и нови участъци“, преди да бъдат завършени предишните. „Има информация, че пътната агенция (Агенция „Пътна инфраструктура“) дължи около 1 млрд. лева. Не може да се работи без пари и фирмите да взимат кредити, а да очакваме от тях бърза и качествена работа“, посочи експертът.

Защо ремонтът на жп линиите на Централна гара продължава толкова дълго? Ще се увеличи ли транспортната свързаност с железници? Как ще се повиши безопасността със системите за сигнализация, за да няма железопътни инциденти по нашите линии? По какъв начин ще се привличат специалисти, които да работят по изграждането на качествена транспортна инфраструктура? Каква е ролята на новите технологии при изграждането на инфраструктура? Какъв е приносът на Федерацията на научно-техническите съюзи след създаването си преди 140 г.?

