Од Феран: София е чудесен хъб с ново виждане за авиационния сектор

TAV Operation Services представи Primeclass лаундж от ново поколение на летище „Васил Левски“ – София. Това е първата реализация на новата визия за пътническото преживяване на компанията. Базиран на философията „The Place to Be You“, Primeclass преосмисля ролята на летищния лаундж не като зона за изчакване, а като динамична среда, която следва ритъма, настроението и нуждите на съвременния пътник. В основата на тази трансформация стои новият дизайнерски подход на Primeclass - „Haven on Earth“. Дизайнът постига баланс между глобалните тенденции и локална идентичност, за да създаде пространство, което се усеща едновременно изискано и автентично.

Общата вътрешна площ на бизнес салона е 540 кв. м, той разполага и с панорамна тераса с площ от 450 кв. м с гледка към пистата и може да приема до 222 гости. Цената на достъп е 50 евро, а инвестицията е в размер на 1 млн. евро.

Фактът, че сме първото летище, което реализира концепцията Primeclass от ново поколение, е както признание, така и силен знак на доверие към София като бързо развиващ се европейски авиационен център, каза по време на официалната церемония по откриването на лаунджа Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на SOF Connect. „Този момент е много повече от откриването на нов лаундж - той е ясна стъпка напред в усилията ни да трансформираме пътническото преживяване и да позиционираме София като първото петзвездно регионално летище в Европа“, добави той.

Primeclass лаунджът в София е достъпен за пътуващи с различни авиокомпании, членове на лоялни програми и индивидуални пътници, които търсят по-високо ниво на комфорт.

Гостоприемството на летището не се ограничава само до лаунджа, а обхваща цялото пътуване – от момента, когато пътуващите пристигнат на летището, до качването им в самолета. Гостите вече не очакват да пребивават в лаундж зона, само за да изчакат полета си, а търсят цялостно преживяване, коментира пред Investor.bg Од Феран, главен търговски директор на TAV Airports Holding и главен изпълнителен директор на TAV Operation Services.

- Госпожо Феран, брандът Primeclass е част от TAV Operation Services. Бихте ли разказали повече за компанията и нейното виждане за летищните лаундж зони?

- TAV Operation Services е част от компанията TAV Airport Holding, която оперира 15 летища в осем страни. Освен това тя управлява три търговски дружества – за безмитни стоки, за храни и напитки и за бизнес лаундж зони. TAV Operations Services е името на компанията, която управлява всички бизнес лаундж зони. Благодарение на тези две гледни точки – като компания, която е позиционирана на летищата, но и като оператор, ние имаме много добро разбиране за нашите пътници и клиенти. В TAV Operations Services ги наричаме наши гости.

Нашата визия е, че гостоприемството не се ограничава само до лаундж зоните, например. То трябва да обхваща цялото пътуване – от момента, когато пътуващите пристигнат на летището, до качването им в самолета.

И днес се наблюдава промяна в очакванията на гостите. Те не искат да пребивават в лаундж зона само за да изчакат полета си, а очакват да получат цялостно преживяване. Затова обновихме напълно нашия бранд Primeclass и в София представяме за първи път новия дизайн и новата философия на бранда ни, за да предложим на пътуващите това прекрасно преживяване. Смятаме, че лаунджът не е само въпрос на дизайн, защото лесно можем да намерим добра проектантска агенция, която да създаде страхотен дизайн. Той отразява духа на летището.

Предложенията ни към пътуващите са подходящи за различни техни състояния – ако са уморени, ако са развълнувани, ако искат да си починат, ако предпочитат да разговарят с другите пътници. В лаунджа ще намерят кътче, което да задоволи техните нужди. Ето защо нашето кредо е Primeclass – мястото, където можете да бъдете себе си. Съсредоточаваме се върху основните потребности на пътуващите.

- Защо избрахте София за първата локация на новата Primeclass концепция и какво е мястото на града в глобалната ви мрежа?

- Управляваме 45 лаунджа в 20 страни – от Чили до Япония, но Европа е основният ни пазар. Когато летището „Васил Левски“ - София реши да обяви процедурата за избор на оператор, решихме, че българската столица е чудесен хъб с нови очаквания в областта на търговията на дребно, храните и напитките, както и лаундж обслужването. Затова имахме голям интерес да станем част от това ново виждане за авиационния сектор.

Смятаме, че за да функционира всичко правилно, трябва да поддържаме много тесни връзки с ръководството на летището, да разберем желанията му, след което съвместно разработваме концепцията и обсъждаме най-добрия начин да задоволим потребностите на пътуващите.

Когато предложихме Primeclass на ръководството на летище „Васил Левски“ - София, те бяха много доволни от новия дизайн, тъй като тъкмо това искаха да предложат на своите гости. Така че Primeclasss е част от мрежа и когато пътуващите посетят летището в София, ще разпознаят основните черти на обновения бранд. Той скоро ще бъде представен още на летището в турската столица Анкара и на летище „Орли“ в Париж. И ако гост на лаунджа тук поръча доматен сок, например, можем да посрещнем с доматен сок гостите в някоя от другите ни лаундж зони под същия бранд.

- Кое беше най-голямото предизвикателство в работата ви тук, в София?

За нас е много важно да имаме глобална дейност, тъй като само по този начин можем да поддържаме високо качество. Въпреки това включването на локални елементи е много важно за нас. Искаме да почерпим вдъхновение от корените на страната, в която присъстваме. За целта, разбира се, трябваше да наемем хора, които имат познания в тази област, и да ги обучим добре.

В София работим с местни художници, чиито картини са изложени в лаунджа. В менюто сме включили български ястия и смятаме, че това е много важно. Идеята не е да кажем: „Ето, това е лаунджът, който предлагаме навсякъде по света, и нищо не може да се променя“. Напротив, той е различен във всяка страна и на всяко летище. С ръководството на летище „Васил Левски“ - София обсъдихме как да приспособим пространството към местните условия. За нас е голямо предизвикателство да намерим баланса и да създадем усещане у пътуващите българи, че това не е обикновен лаундж, какъвто могат да намерят навсякъде по света. Това е техният лаундж.

Всяко летище би искало пътуващите да запазят незабравим спомен от мястото, където са били.

- Кои са основните зони в лаунджа и как новият подход към дизайна Haven on Earth („Убежище на земята“ – бел. ред.) е отразен в тях?

Салонът включва социална зона за контакти, зона за храни и напитки, работна зона, зона за почивка и зона за деца. Брандът ни присъства в страни в Европа и в Близкия изток, а също и в САЩ. Когато имаме пространство, което трябва да трансформираме, се опитваме да разберем какви са изискванията на летището, типа клиенти, които обичайно преминават през него, и колко време прекарват на летището, след което се обръщаме към проектантска агенция във Франция, за да създаде конкретния проект.

Така че имаме разбиране за клиента, за средата, за клиентската стратегия на летището, вземаме предвид всичко това и после работим с агенцията, за да създадем наистина специално пространство за летището. Лаунджът в София, например, има отличителен белег – това е барът в средата, където гостите могат да общуват.

- Имате планове да промените и бизнес лаунджа на Терминал 1. Бихте ли разказали повече за този проект?

- Да, така е. В бъдеще със сигурност ще се радваме да работим по този нов проект. Разглеждаме работата си с летищата като дългосрочно партньорство и се стремим да допринасяме за развитието им, като в същото време следваме пътя им на растеж.

- Какво според вас е бъдещото на летищните бизнес лаундж зони? Кое е следващото голямо нещо?

Днес, когато пътуващите влязат на летище, трябва да преминат през няколко различни етапа – проверка на багажа, паспортен контрол, безмитен магазин, заведения за хранене, салон за почивка. Идеята е пътуването да протича безпрепятствено във всички етапи и за целта трябва да използваме цифровизацията.

Неотдавна създадохме цифрова платформа на име TREVA, която обединява търговските обекти, цифровите и физическите пространства, така че всички оператори от летището да бъдат свързани. Ако пътуващите свалят приложението, ще знаят колко време ще чакат за проверка на багажа, могат да резервират паркомясто или място в лаунджа, да поръчат кафе през приложението и да го вземат на място, ако желаят. Целта е гостите да не губят време, докато са на летището.

Така че според мен свързаността между всички участници на летището е най-важното нещо. Това е предизвикателство, тъй като на едно летище има много партньори и участници, не е лесно те да бъдат свързани, за да създадем безпроблемното пътуване, за което разказах преди малко.

- Смятате ли, че изкуственият интелект също може да бъде полезен в тази област?

- Разбира се, ние използваме много изкуствения интелект в работата си – във вътрешните ни процеси, в начина, по който влизаме в контакт с клиентите си. Той е много полезен в обработката на големи масиви от данни, така че служителите ни да могат да прекарват повече време с гостите и да проявяват така необходимата емпатия. Например, ако пътуващ изпуска полета си, той обикновено се разстройва и се пита как ще се справи. Изкуственият интелект няма да се погрижи за него, но служителят от плът и кръв може да го успокои: „Добре, не се притеснявайте, седнете, хапнете нещо за обяд, ще намерим начин да ви помогнем“.

Смятам, че изкуственият интелект е инструмент, но ако попадне в добри ръце, може да създаде истинска промяна.

- В едно свое интервю казвате, че първокласното обслужване вече не се определя само от удобството и ефективността, а и от емоционалното качество. Какво означава това и как то е отразено в София?

- Смятам, че тук от ключово значение са нашите служители. Те бяха наети преди повече от един месец и имаха достатъчно време да разберат какво изискваме от тях, преминаха и през обучение. Сътрудничим си с Forbes Travel Guide, за да постигнем гостоприемството, към което се стремим.

Разбира се, всички наши служители са добре обучени за финеса и начина на мислене, които искаме да предадем на гостите си. Пътуващите се нуждаят от уют и уважително отношение и помагаме на служителите си да развият тъкмо тази емоционална интелигентност.