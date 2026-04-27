Wizz Air има достатъчно гориво за натоварените си летни резервации

Wizz Air Holdings очаква да има достатъчно авиционно гориво за следващия месец въпреки предупрежденията в сектора за потенциален недостиг, след като нискотарифната авиокомпания отново отчете по-силни летни резервации от миналата година, предава Bloomberg.

В отговор на въпрос дали запасите от авиационно гориво ще бъдат изчерпани през следващите четири седмици, каквито бяха някои от прогнозите, главният изпълнителен директор Йозеф Варади заяви: „Не смятам, че ще останем без гориво“.

В резултат на това унгарската авиокомпания очаква да изпълни целия си летен график без отмяна на полети. До момента обемът и дохоността са по-високи в сравнение с година по-рано, допълни той.

Притесненията около доставките на гориво нарастват, докато авиокомпаниите се насочват към най-натоварения си сезон на годината, а официални представители предупредиха, че Европа е на седмици от недостиг, ако Ормузкият проток остане ограничен. Много авиокомпании, включително Lufthansa и KLM, отмениха полети, за да спестят от по-високите разходи.

„Дори войната в Иран да приключи, не смятам, че това ще върне цената на горивата на нивата им преди два месеца“, каза Варади пред журналисти на кръгла маса в понеделник.

70% от нуждите от авиационно гориво за лятото на Wizz са хеджирани на цена от около 700 долара на тон, съобщи той. Тъй като цената на горивото достигна 1500 долара на тон, танкери се снабдяват от САЩ и превозват горивото до Европа“, отбеляза ръководителят на Wizz Air.

Авиокомпанията обмисля да отмени полетите си до два града в Саудитска Арабия – Джеда и Медина, след края на хаджа това лято заради слабото търсене по време на войната.

„Близкият изток е мъртъв. Никой вече не ходи в Близкия изток - нито в Дубай, нито в Саудитска Арабия“, каза Варади.