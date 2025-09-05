Airbus се сблъсква с предизвикателство пред изпълнение на годишната цел за доставките

Airbus SE ще трябва да предава близо 100 самолета всеки месец на клиентите си до края на 2025 г. - значително повече от месечните доставки от началото на годината - ако европейският производител на самолети иска да постигне амбициозната си цел за доставки, съобщава Bloomberg.

Компанията е доставила 61 самолета през август, с което броят им от началото на годината достига 434 машини. Това е по-малко от 67-те доставки, постигнати през юли, и изостава от пика от 71, регистриран през март.

Airbus поддържа целта си от около 820 доставени самолета за 2025 г., въпреки че главният изпълнителен директор Гийом Фори призна през юни, че глобалната нестабилност и ограниченията при наличността на части са направили целта „малко по-трудна“ за изпълнение.

Въпреки че има шанс доставките да се ускоряват през последните месеци на годината, балансът досега е предпоставка за ожесточена надпревара, ако Airbus иска да избегне пропускане или преразглеждане на целта, която е следена отблизо от инвеститорите.

Една от основните пречки са бавните доставки на двигатели, което принуждава Airbus да съхранява готови самолети без източник на захранване под. Компанията разполага с 60 такива самолета към края на юни, като идеята е това количество да бъде занулено до края на годината.

В списъка с пречки влизат още тоалетните при по-големите самолети и други компоненти, които забавят производството.

Доставките на самолети са внимателно наблюдаван показател, защото производителите получават окончателни плащания за своите самолети при предаването им, което подкрепя паричния поток. Американският концерн Boeing Co. достави 48 самолета през юли, включително 37 от ключовата серия 737 Max, който се конкурира с модела A320 на Airbus.

През 2024 г. Airbus достави 766 самолета, постигайки целта, която беше принудена да намали в средата на годината. Рекордът за Airbus засега е 863 доставки през 2019 г., преди пандемията да помрачи авиационната индустрия.

През юни Airbus прогнозира, че световната флотилия от търговски самолети ще се удвои до почти 50 000 броя през следващите 20 години, стимулирана от бързия растеж на пазари като Индия.

Глобалната флотилия в експлоатация ще нарасне с 24 480 броя до 49 210 самолета през 2044 г., прогнозира Airbus в последната си оценка за международния пазар, която включва както собствените самолети на компанията, така и тези на конкуренти като Boeing.

По-голямата част от растежа ще бъде генериран от самолети с една пътека като семействата Airbus A320 и Boeing 737, които формират гръбнака на флотилиите на много авиокомпании, изтъква Airbus.