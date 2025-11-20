Експерт: В следващите години производителите на гуми ще правят допълнителни инвестиции

Предстоят години, които ще изискат допълнителни инвестиции в производството на гуми, и това ще окаже влияние на цената. Тази прогноза направи Петър Миленков, маркетинг директор на Primeks, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Настоящата 2025-та е година на умерен устойчив ръст за производителите на гуми. В същото време те са изправени пред няколко комплексни фактора, които оказват влияние на цената – регулаторната марка, геополитическите предизвикателства, свързани с транспортните коридори, както и промени при структурата на превозните средства“, смята той.

Петър Миленков посочи, че в световен мащаб има между 800 и хиляда завода за производство на гуми, но основната концентрация е в Азия и най-вече в Китай. „Разбира се, производства има в САЩ, Европа и Мексико. Търговските мерки и играта на мита, които САЩ предприемат, няма как да не окажат влияние. Това налага непрекъсната промяна на структурата на производството и на логистичните вериги“, обясни експертът.

По думите му броят на автомобилите в Азия, където е най-голямата консумация на гуми, се повишава, а качеството на инфраструктурата се подобрява – това създава предпоставки за повече производство, включително и в Африка. „Съществуват и регионални търговски споразумения, което мотивира производителите да създават вериги за доставки, които позволяват заобикаляне на митата“, каза Миленков.

Той припомни, че антидъмпинговите и компенсаторните мита бяха първо наложени върху гумите за товарни автомобили, но в последствие бяха разширени. Експертът подчерта, че сега пък производителите изместват производствата си. „Движенията на пазара са големи, а те са свързани с нови и допълнителни инвестиции“, отбеляза Миленков.

Според него стремежът е да се произвежда цялата гама продукти, която се изисква от пазара. Причините са няколко. Например, регулаторната рамка оказва сериозно влияние и влияе на веригите на доставки на каучук. Правят се инвестиции в системи за проследяване и проверка на снабдители. Той допълни, че това не засяга толкова много големите фирми, които имат възможност да отделят средства за нови начини на производство и модернизиране на продуктите. „Тази променлива среда няма как да не доведе до повишаване на цените. Важно е да отбележим, че пазарът на гуми расте всяка години средно между 3,5% и 7%“, заяви Миленков.

Експертът поясни, че производството на каучук е съсредоточено в регион в Южна Азия и това допринася за цената. Що се отнася до производителите в ЕС Миленков подчерта, че те са принудени да се съобразяват с политиките и мерките за устойчивост и обезлесяване, а това отново изисква инвестиции, които трябва да бъдат компенсирани по някакъв начин. „Всички тези допълнителни изисквания се правят в полза на потребителите, но сметката остава за производителите“, смята той.

