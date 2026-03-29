Затворените заводи във Франция са нараснали с 30% заради конкуренцията от Азия и митата

Сред секторите с най-много затворени заводи са земеделието и храните, транспортът, потребителските стоки и строителството

18:50 | 29.03.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Броят на затворените заводи във Франция е нараснал с почти 30% миналата година след нарастващия натиск от азиатски конкуренти и удара от американските мита, а броят на новооткритите заводи също е намалял, предава Bloomberg.

Около 160 завода са били затворени, което е ръст спрямо 121 през 2024 г., сочат данни, публикувани в неделя от финансовото министерство, което посочи и последиците от по-високите цени на енергията. Близо 103 завода са отворили миналата година спрямо 115 през 2024 г.

Сред секторите с най-много затворени заводи или значителни съкращения на производството са земеделието и храните, транспортът, потребителските стоки и строителството. Компании като производителя на стомана ArcelorMittal и доставчика на автомобилни части Valeo затварят след спад на търсенето.

„Влошаването на международната среда натежава силно“, отбелязва министерството в доклада си.

ArcelorMittal съобщи миналата година, че ще съкрати около 600 работни места в седем завода в Северна Франция, тъй като европейската стоманодобивна индустрия е изправена пред намаляващо търсене. Химическата компания Arkema също затвори някои дейности в завод в страната.

В края на 2024 г. Valeo посочи мрачните перспективи за автомобилния сектор и конкуренцията от по-евтини китайски продукти, когато обяви планове да затвори два завода във Франция.

Допитването на правителството не взема предвид стойността на даден завод. Гигафабрика и нов завод на стартираща компания се броят за един обект.

Последна актуализация: 18:50 | 29.03.26 г.
