Производителят на асансьори Kone сключи най-голямата сделка в историята на Финландия

Финландският производител на асансьори Kone постигна споразумение за придобиването на TK Elevator за 29,4 млрд. евро, включително дълга, което ще го превърне в доминиращ играч в сектора и ще подложи на нов натиск конкурентите му, предава Bloomberg.

Kone обяви сделката с пари в брой и акции за TK Elevator, която е собственост на Advent и Cinven, в съобщение в сряда.

Това е най-голямата сделка в историята на Финландия, като увеличава почти два пъти пазарната стойност на Kone от около 30 млрд. евро и я изстрелва над конкурентите ѝ – американската компания Otis Worldwide и швейцарската Schindler Holding.

Цената на акциите на Kone се понижава с 4,6% в търговията в Хелзинки, което е най-големият спад от над един месец насам, като изтрива по-ранните ръстове.

Kone проявяваше интерес към TK Elevator от години. Тя не успя при предишния си опит да купи компанията през 2020 г., когато се обедини със CVC Capital Partners, но загуби за сметка на Advent и Cinven.

Сделката ще предостави на Kone по-голяма експозиция към американския пазар, където TK Elevator има установено присъствие в инсталирането и обслужването на асансьори. Kone има по-голямо присъствие в Азия, която към момента осигурява около 35% от приходите ѝ.

Kone и TK Set ще се превърнат в най-големия производител на асансьори в света. Графика: Bloomberg LP

Филип Делорм, президент и главен изпълнителен директор на Kone, заяви, че придобиването ще ускори „стратегическото пренасочване на компанията към обслужване и модернизация“.

Сделката може да се натъкне на антитръстови препятствия и Kone може да бъде принудена да обмисли продажби на активи, за да спечели одобрението на регулаторите, като ръководители в сектора очакват процесът да отнеме 18 месеца.

„Свършихме много работа и сме уверени, че сделката ще получи всички необходими регулаторни одобрения, като в същото време запазва стратегическата обосновка на комбинацията. Готови сме да работим конструктивно с регулаторите, за да осигурим пълно съобразяване с правилата“, отбеляза Делорм.

Той отказа да даде подробности след въпроси на анализатори и репортери, но заяви, че този път Kone има „много по-добро разбиране“ на целта си, тъй като е работила в тясно сътрудничество с продавачите.

Мажоритарният собственик на Kone, милиардерът Анти Херлин, ще продължи да контролира компанията с над 50% от правата на глас.

Делорм ще ръководи обединената група, чиято централа ще се намира във Финландия и ще бъде близо два пъти по-голяма от Kone. Тя ще има над 100 хил. служители в около сто страни и се очаква да генерира годишни приходи от продажби в размер на около 20,5 млрд. евро.

Новата компания ще се нарича Kone, но използваните марки ще варират по страни, съобщи Делорм.

Kone има мостови заеми от Bank of America и BNP Paribas, които смята да рефинансира с приходите от новия набран дълг. Целта е да постигне стабилен инвестиционен кредитен рейтинг за слятото дружество, като комбинира стабилните счетоводни баланси на Kone с тези на TK Elevator, съобщи главният финансов директор Ика Хара.

Очаква се сделката да бъде финализирана най-рано през второто тримесечие на 2027 г., ако получи регулаторни одобрения в редица юрисдикции, съобщи Kone.