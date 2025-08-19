От медийна грамотност към AI грамотност: финландският път срещу дезинформацията

В началото на тази година в една финландска класна стая, пълна с деца под шест години, учител предлага да напишат история, като група, използвайки нов онлайн инструмент – изкуствен интелект (AI), разказва Euronews.

С помощта на учителя децата избират жанра (ужаси), сюжета на историята и героите, които да включат.

Учителят записва всички предложения на децата в подсказка за AI система. Тя не само генерира текста, но и някои изображения, които илюстрират хорър историята – за радост и изненада на децата, посочва експерт по AI грамотност, който наблюдава опита.

Упражнението с историята е един от начините, по които скандинавската страна, която е начело в индекса за устойчивост срещу фалшиви новини в Европа, започва да учи най-младите си граждани как да взаимодействат с изкуствен интелект.

Медийната грамотност създава публика, която е „критично и дигитално грамотна“, а това им помага да оценяват по-лесно информацията, с която се сблъскват онлайн, посочва Европейската обсерватория за дигиталните медии (EDMO).

От десетилетия насам медийната грамотност и уменията за критично мислене са залегнали във финландските училища – от математиката до историята и научните дисциплини. Но финландските експерти по образование казват, че страната все още се опитва да разбере как да интегрира изкуствения интелект в учебните си програми.

„Учениците се нуждаят от умения, за да разберат изкуствения интелект и как работи той“, казва Нина Пентинен, съветник по образованието във Финската национална агенция за образование. „В училищата те трябва да създават текстове без изкуствен интелект“.

Медийната грамотност като житейско умение

Финландия започва да обучава гражданите си на медийна грамотност през 70-те години на миналия век, като тогава се фокусира върху това как да се интерпретират радио- и телевизионни програми, споделят експерти пред Euronews Next.

Последната актуализация на учебната програма през 2014 г. – по случайност само няколко месеца след като Русия незаконно анексира Крим, което предизвика вълна от дезинформация във Финландия и съседните държави – включи в нея света на социалните медии и смартфоните.

Учебната програма се основава на концепцията за „мултиграмотност“ – идеята, че разбирането, оценяването и анализирането на различни източници на информация е умение за цял живот, а не отделен курс, който децата могат да посещават.

Учебната програма се допълва от около 100 различни организации, които популяризират медийната грамотност в цялата страна. Те също така предоставят учебни материали за класните стаи, според Финския национален аудиовизуален институт (KAVI).

В тяхната система деца на възраст от три години започват да разбират дигиталната среда, като изследват някои изображения или звуци, които намират за забавни.

На възраст от седем или осем години децата започват да получават насоки от своите учители за това дали информацията, която намират онлайн, е надеждна, или не.

Няколко години по-късно учениците на възраст 9 или 10 години започват да се учат как да сглобяват проучвания, като акцентът се поставя върху това кои перспективи да изберат и кои биха могли да пропуснат.

Заместник-директорът на KAVI Лео Пекала казва, че учителите могат да обяснят в часовете по математика как работят алгоритмите и как се създават.

(Продължава на следващата страница)