Образователната реформа - как да правим роботи, а не как да ги експлоатираме

Живеем в ерата на информацията, в която обемът от данни, които обработваме за една седмица, е сравним с този от целия живот на човек през Средновековието. Този информационен бум налага спешна необходимост от адаптация на образователната система, но системата не е добре адаптирана и изостава в много отношения. Това коментира д-р инж. Недислав Веселинов, управител и главен конструктор на Софийски планетариум, в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria.

Основният проблем е липсата на ясна, дългосрочна стратегия, често съпътствана от неефективно усвояване на средства. Типичен пример за този проблем са новите STEM кабинети в училищата, каза Веселинов.

"Много училища направиха STEM кабинети, но болшинството от тях, може би 95%, са неефективни. Купуват се роботи - караме децата като бушмени да гледат някакви нови роботи ли? Трябва да се научим как да правим роботи, а не как да ги гледаме или как да ги експлоатираме."

Според Веселинов парите се наливат в системата на образованието без обмисляне, а кабинетите често се правят "просто за да се покаже нещо" и изглеждат красиво, но не са ефективни в същинското обучение.

Един от най-сериозните системни проблеми в българското образование е, че то "практически не възпитава кадри, които да работят с ръцете си". Професионалните гимназии вече не обучават нужните специалисти, което води до парадоксални ситуации, коментира Веселинов.

Без хора с работни професии, държавата не може да създава високотехнологични продукти – нещо, което става все по-наложително в глобалната битка за пазари. За да стане българското образование ефективно, е необходима дългосрочна стратегия с хоризонт поне 20 години. Ключовият момент е експертизата - трябва да се създаде експертен съвет от хора, които действително правят иновации в България и създават нови продукти, смята Веселинов.

Въпреки изоставането на системата новите технологии като изкуствения интелект (AI) дават огромни възможности, но не може да има прекалено големи очаквания, смята гостът.

