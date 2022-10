Западът отхвърли руските предупреждения за „мръсна бомба“

САЩ, Франция и Великобритания излязоха със съвместно изявление, в което отхвърлят руските твърдения, че Украйна планира да използва т.нар. мръсна бомба, съдържаща радиоактивен материал. Трите държави се противопоставиха на „прозрачно неверните твърдения", че Украйна планира да използва такава бомба на своя територия, се казва в изявлението, публикувано в неделя от Държавния департамент на САЩ, което беше издадено и от името на правителствата в Париж и Лондон.

В изявлението се отправя предупреждение към Русия да не използва подобни обвинения като „претекст за ескалация" на войната си срещу Украйна. Това ще бъде „видяно от света", се казва в доклада.

Според ведомството му руският министър на отбраната Сергей Шойгу е изразил загриженост в телефонни разговори с няколко колеги от държави членки на НАТО в неделя, че Украйна може да използва "мръсна бомба". Това е конвенционално взривно устройство, което при експлозия разпръсква радиоактивен материал в околността. За разлика от ядрените бомби при тези устройства няма ядрен взрив.

Украйна нарича обвинението абсурдно

Украинският президент Володимир Зеленски призова за "твърд" отговор на това обвинение. Украинският външен министър Дмитрий Кулеба също заяви: „Руските лъжи за предполагаемия план на Украйна да използва „мръсна бомба" са колкото абсурдни, толкова и опасни“.

„Нито имаме „мръсни бомби", нито планираме да се сдобием с такива. Второ, руснаците често обвиняват другите за нещо, което сами планират", уточнява Кулеба. Представителите на западните държави също категорично отхвърлиха руските обвинения за „мръсна бомба" още преди съвместното изявление на САЩ, Великобритания и Франция.

Лондон: Украйна отблъсква голям брой от иранските дронове

По данни на британското разузнаване Украйна все по-успешно се защитава от руските атаки с ирански безпилотни самолети. Според ежедневния брифинг на британското Министерство на отбраната в Twitter безпилотните самолети са бавни, шумни и се разполагат на малка височина, което ги прави доста лесни за сваляне.

