Зеленски: Украйна планира нови удари дълбоко на територията на Русия

Украйна планира нови удари дълбоко на територията на Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски след седмици на засилени атаки срещу руски енергийни активи, предава Ройтерс.

„Ще продължим активните си операции по начин, който е необходим за отбраната на Украйна. Силите и ресурсите са подготвени. Планирани са и нови удари в дълбочина“, заяви Зеленски в социалната мрежа Х след среща с началника на Генералния щаб на украинските въоръжени сили Олександър Сирски.

Той коментира и текущото състояние на бойните действие на фронтовата линия, визирайки последен доклад на Сирски.

"Преди всички за Покровското направление, където руската армия съсредоточава най-големите си усилия и съответно понася най-тежките загуби. Нашите части продължават да изпълняват възложените си задачи в Донецка област и методично унищожават окупатора. По целия фронт, само през първите осем месеца на тази година, руснаците са загубили над 290 хил. убити и тежко ранени войници. По-голямата част от тези загуби са понесени именно в Донецка област, като същевременно не успяват да постигнат нито една от стратегическите си цели", заяви Зеленски.

"В определени сектори на фронта в момента се прилагат нашите стабилизационни мерки. Благодарен съм на всяко подразделение, което осигурява попълването на "обменния фонд" на Украйна – всяка седмица има съответни резултати", посочи Зеленски, вероятно визирайки пленените руснаци, които биват разменяни впоследствие за пленени от руските сили украинци.

"Анализирахме подробно ситуацията в Запорожкото направление и намеренията на противника. Също така и ситуацията в граничните райони на Сумската и Харковската области. Ще продължим активните си действия точно по начина, необходим за отбраната на Украйна. Силите и средствата са подготвени. Планирани са и нови дълбоки удари", написа още той.

Междувременно Кремъл заяви, че европейските сили пречат на усилията на американския президент Доналд Тръмп да постигне мир в Украйна и, че Русия ще продължи дейността си в страната, докато Москва не види действителни празнаци, че Киев е готов за мир, съобщава Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред репортери на руските държавни медии, че „европейската партия на войната“ продължава да пречи на усилията на САЩ и Русия по отношение на Украйна.

„Готови сме да решим проблема с политически и дипломатически средства. Но до момента не виждаме реципрочност от страна на Киев в това отношение. Затова ще продължим специалната военна операция“, коментира той.

Европейските сили казват, че не вярват, че Путин иска мир в Украйна. Руският президент многократно е заявявал, че е готов да обсъди мир, но Русия няма да се откаже от нито една от териториите, които е завзела от Украйна.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов заяви в петък, че руската армия е ускорила темпото на настъплението си в Украйна и поема контрол над 600-700 кв. км на месец в сравнение с 300-400 кв. км в началото на годината.