България дава над 16 млн. евро за възстановяването на Украйна

Правителството в оставка прие решение, с което одобри предоставянето на финансова подкрепа за изпълнението на Плана за действие на Съвета на Европа за Украйна „Устойчивост, възстановяване и реконструкция“ 2023-2026 г.

Планът включва мерки, насочени към подпомагане на възстановяването на Украйна чрез засилване на върховенството на правото, доброто демократично управление и защитата на основните права на гражданите, включително на лицата, принадлежащи към национални малцинства.

Финансовият принос на България в размер на 16,3 млн. евро ще бъде осигурен от националния дял на кредитния баланс към основния бюджет на Съвета на Европа за 2024 г.

Ангажиментът на страната за участие във финансирането и прилагането на Плана произтича от политическата декларация, приета от държавните и правителствените ръководители на държавите членки на Съвета на Европа по време на Срещата на върха в Рейкявик през май 2023 г.

С това решение България потвърждава последователната си подкрепа за усилията на Съвета на Европа в посока възстановяване и укрепяване на демократичните институции в Украйна, както и за утвърждаването на принципа на правовата държава и защитата на правата на човека в Европа, посочва се в решението на кабинета.

Заем в размер на 90 млрд. евро за следващите две години ще получи Украйна от ЕС. За това се договориха лидерите на страните членки преди дни. Финансирането ще бъде осигурено чрез общ европейски заем от от капиталовите пазари. Украйна ще трябва да върне средствата, само ако след войната получи репарации от Русия. Ако това не стане, заемът ще бъде погасен със замразените в Европа руски активират.