Ако 2025 г. беше годината на митата, то 2026 г. ще бъде годината на последиците от митата

Световната търговска система, която завършва една от най-трансформиращите си години през изминалия век, навлиза в нова такава, изправена пред още предизвикателства за стабилността и растежа.

Търговията със стоки по света се задържа сравнително добре през 2025 г., дори когато президентът на САЩ Доналд Тръмп започна да издига тарифна стена около най-голямата икономика в света. Данни, цитирани тази седмица от ветерана в корабоплавателната индустрия Джон Маккаун, показват, че глобалните обеми на контейнерите са нараснали с 2,1% през октомври спрямо година по-рано.

И все пак под общата устойчивост се крият променящи се условия: САЩ отбелязаха 8% свиване на входящите обеми, докато вносът в Африка, Близкия изток, Латинска Америка и Индия показа стабилен растеж.

„Световните вериги за контейнерни доставки вече започнаха да се адаптират и да преконфигурират моделите на търговия“, пише Маккаун в изследователска бележка в понеделник. След като през 2024 г. САЩ отбелязаха 15,2% ръст на вноса през контейнери за цялата година, „да се каже, че годишният общ обем за 2025 г. ще бъде в диаметрален контраст, е подценяване.“

Търговските заплахи на Тръмп бяха сред основните причини за пренасочването на доставките, според Маккаун. Ако 2025 г. беше годината на тарифите, написа той в публикация в LinkedIn, то 2026 г. ще бъде годината на тарифните последици.

Други експерти през последните седмици заявиха, че очакват още търговски сътресения през следващата година, като тези четири въпроса са сред най-широко обсъжданите:

Преразглеждане на USMCA

САЩ, Канада и Мексико са напът да започнат преглед на Северноамериканското споразумение за свободна търговия (USMCA), което влезе в сила през 2020 г. Преговорите ще отведат трите държави на „нова територия“, предвид новостта на разпоредбата, позволяваща актуализиране само след шест години, според коментарите на търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър пред законодателите този месец.

Гриър каза, че правителството е получило повече от 1500 отговора по време на периода на обществено обсъждане преди предстоящия преглед.

„Много заинтересовани страни изразиха подкрепа за USMCA и много от тях изрично призоваха за удължаване на споразумението“, каза Гриър. „В същото време почти всички заинтересовани страни също призоваха за някакъв вид подобрение на споразумението.“

Но всяко „подобрение“ за един от трите членове на търговския блок рискува да дойде за сметка на друг. И това подготвя почвата за труден кръг от преговори за най-големите търговски партньори на САЩ, чиито индустрии се борят на фона на американските мита върху вноса. Връзките между САЩ и Канада вече са обтегнати, след като Тръмп прекрати търговските преговори със северната съседка през октомври - в отговор на антитарифни реклами, които намесиха Роналд Рейгън.

Бурно плаване

За контейнерните кораби и други работни коне на световната търговия, следващата година може да донесе два шока, които звучат като добре дошли развития, но всъщност биха могли да нарушат глобалните вериги за доставки по начини, наблюдавани по време на пандемията от Covid, според експерти, включително Ларс Йенсен, главен изпълнителен директор на консултантската компания Vespucci Maritime.

Първата промяна би била завръщането на световния товарен флот към използването на Червено море, вместо по-дългия маршрут около Южна Африка, към който корабите трябваше да прибягват през последните две години. Атаките на хутите в Червено море до голяма степен намаляха, откакто мирният план за Газа влезе в сила през октомври, което прави стария маршрут по-привлекателен. Превозвачи, включително френската CMA CGM SA и датската A.P. Moller-Maersk A/S, вече изпращат малък брой кораби през него.

Но пълното завръщане към Червено море и прекия път през Суецкия канал между Азия и Европа ще „залее пазара с много повече капацитет“ и ще създаде „масивни проблеми с претоварването на пристанищата в Европа“, каза Йенсен по време на уебинар на Flexport през ноември.

Вторият удар може да бъде по-скоро обусловен от търсенето, според Йенсен. Ако американската икономика се ускори толкова бързо през 2026 г., колкото прогнозират служители на администрацията на Тръмп – подхранвана от инвестиционен бум и по-ниски лихвени проценти – произтичащото от това презапасяване може да залее способността на корабоплавателната индустрия да се справи.

Нестабилни сделки

На високо място в списъка на Белия дом с постижения за 2025 г. са търговските сделки с няколко големи икономики, повечето от които се подчиниха на исканията на Тръмп, вариращи от инвестиционни обещания до по-добър достъп до пазара за американски износ. В замяна на тяхната покорност, стоките им бяха обложени с митническа ставка, по-ниска от митото, което щяха да получат, ако отвърнат на удара.

Но това не са традиционни, обвързващи търговски споразумения с клаузи за прилагане и дребен шрифт, които да описват правилата, а с Китай има само едногодишно примирие, а не пълно споразумение - като се изключват най-небалансираните търговски отношения на САЩ.

Това оставя опасения, че пактовете все още могат да бъдат отменени, особено като се има предвид потенциалът за натиск от Пекин срещу всяка държава, отворена да работи с Вашингтон за сметка на Китай.

Развитията през последния месец показаха рисковете. Откакто Белият дом обяви своята „забележителна търговска сделка“ през юли, Индонезия се съпротивлява на търговските искания на САЩ, за които се опасяваше, че ще ограничат нейната независимост, и сега очаква споразумение в края на януари. Китай се оплака пред Малайзия и Камбоджа относно търговските споразумения, които тези две държави подписаха с Вашингтон, предупреждавайки ги срещу мерки, които подкопават интересите на Пекин.

Дори Обединеното кралство се сблъска с нови трудности

Миналата седмица Гриър посочи Европейския съюз и Индия, заявявайки, че спорните разговори, насочени към съответните им търговски споразумения, ще се пренесат и в новата година. Миналата седмица в публикация в социалните медии офисът на Гриър заплаши с ответни мерки срещу ЕС за това, което Вашингтон смята за прекомерно регулиране на американските технологични компании.

Върховният съд

Сред най-големите неизвестни в търговските среди в навечерието на 2026 г. е предстоящото решение на Върховния съд на САЩ относно законността на така наречените реципрочни тарифи на Тръмп - широките мита, които той наложи на повечето основни търговски партньори.

Ако Тръмп загуби делото, един от най-важните въпроси за икономиката и фискалните перспективи на страната ще бъде дали правителството ще трябва да възстанови парите, които американските вносители са платили под формата на тарифи. Не е ясно дали това ще се случи своевременно или организирано.

Кевин Хасет, директор на Националния икономически съвет, каза пред предаването „Face the Nation“ на CBS, че дори ако Върховният съд не се произнесе в полза на администрацията, би било „доста малко вероятно да поискат широко разпространени възстановявания, защото би било административен проблем“ тези средства да се разпределят.

Пазарите за залагания дават около 75% шанс за загуба на Тръмп, което означава, че администрацията ще трябва да използва други органи, с които разполага президентът, за да наложи мита.

На въпрос в Атлантическия съвет по-рано този месец дали 2026 г. ще бъде по-спокойна по отношение на митата от тази година, Гриър отказа да даде прогноза. „Това е въпрос към президента Тръмп“, каза той.