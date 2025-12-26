Хронология на търговската политика на Тръмп през 2025 г.

Търговската политика на САЩ се колебаеше през годината между заплахи за налагане на мита, отмяна на споразумения и съдебни битки. Президентът Доналд Тръмп стартира серия от нови такси по внос през 2025 г., въвличайки САЩ в търговски войни с почти всяка друга държава по света, пише Euronews.

Залп след залп от заплахи и по-високи мита върху вноса често излизаха хаотично в публичното пространство - като Тръмп твърдеше, че подобни мита трябва да бъдат наложени незабавно, за да се затворят търговските дисбаланси и да се върне в САЩ богатството, което им е било „откраднато“.

Но президентът също така се обърна към митата на фона на личните обиди или в отговор на политически критици. А поредицата от периодично въвеждани мита – и ответни мерки – подхрани широка несигурност както за бизнеса, така и за потребителите, докато домакинствата продължават да се сблъскват с покачващи се цени.

През първите няколко месеца след като се завърна за втори мандата в Белия дом, Тръмп съсредоточи новите мита върху трите най-големи търговски партньори на Америка: Канада, Мексико и Китай. В световен мащаб САЩ повишиха налозите върху стоманата и алуминия до 25% — разширявайки предварително наложените от Тръмп такси от 2018 г.

Търговските войни на Тръмп ескалираха до нови висоти през април. Президентът обяви мита за „Деня на освобождението“ срещу почти всяка страна по света, което срива борсите. Последваха още повече сътресения, след като той каза на инвеститорите, че е „чудесен момент за покупка“ само часове преди да отложи десетки по-високи налози.

Китай е изключение. Вашингтон и Пекин търгуват с все повече високи на фона на взаимните мита, достигащи съответно 145% и 125%.

Отделно, влязоха в сила 25% мита върху вноса на автомобили в САЩ, които хвърлиха сянка върху индустрията и доведоха до още ответни мерки от търговски партньори като Канада.

Администрацията на Тръмп прекара голяма част от лятото, хвалейки се с търговски „рамкови“ споразумения със страни като Китай, Великобритания и Виетнам. Но Вашингтон продължи да изпраща писма до десетки други държави, обещавайки, че предстоят още по-високи мита – и забележително ескалира търговските войни с Бразилия и Индия.

Тръмп продължи да разширява специфичните за сектора мита, като увеличи данъците върху стоманата и алуминия до 50%.

Междувременно, ключово съдебно оспорване относно митата на Тръмп набра скорост. Федерален съд блокира Тръмп от налагането на някои от неговите мита съгласно закон за извънредни правомощия, но апелативен съд временно спря заповедта, позволявайки събирането на приходи от мита да продължи, докато делото се разглежда от съда.

Впоследствие влязоха в сила по-високи мита за повече от 60 държави и Европейския съюз (ЕС). След няколко забавяния, повечето от тези налози остават в сила от априлския „Ден на освобождението“. Отделно Тръмп повиши таксите върху вноса от Канада до 35%.

Ескалацията продължи с нови 50% мита върху стоки от Бразилия и Индия, както и нов 50% налог върху по-голямата част от вноса на мед в световен мащаб.

Отделно САЩ удължиха търговското примирие с Китай. Апелативният съд в САЩ постанови, че Тръмп е стигнал твърде далеч, когато обяви национално извънредно положение, за да оправдае своите мита, но не ги отмени напълно, позволявайки на администрацията да отнесе делото до Върховния съд.

Междувременно Тръмп продължи да заплашва с още секторни мита – и влязоха в сила 25% мита върху кухненски шкафове и други мебели.

Но други заплахи бяха отложени. На фона на нарастващия ценови натиск, президентът също така намали или отмени няколко предишни мита, по-специално за стоки като говеждо месо и плодове.