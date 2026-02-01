IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Ответен отговор: Иран счита армиите на страните от ЕС за терористични групировки

Ходът беше предприет, след като съюзът обяви в четвъртък Корпуса на революционните гвардейци в Иран за терористична организация

11:35 | 01.02.26 г. 2
Снимка: Bloomberg LP
Иран счита за „терористични групировки“ армиите на страните членки на ЕС, които включиха Корпуса на революционните гвардейци в списъка на блока на терористичните организации, заяви председателят на парламента Мохамед Бакер Калибаф, цитиран от Ройтерс.

Европейският съюз направи символичен преход в подхода си към ръководителите на Иран в четвъртък, посочвайки революционните гвардейци за терористична организация след най-кървавото смязване на протести от Ислямската република от установяването ѝ през 1979 г.

„С опита си да нанесат удар на революционните гвардейци... европейските страни всъщност се простреляха сами в крака и отново взеха решение срещу интересите на своя народ, като сляпо се подчиниха на американците“, заяви Мохамад Бакер Калибаф пред депутати от неговата партия, всички облечени с униформи на революционните гвардейци в подкрепа на елитните сили.

„Съгласно член седем от закона за конкрамерки срещу определянето на революционните гвардейци за терористична организация, армиите на европейските страни са считани за терористични групировки“, допълни той.

Калибаф заяви, че парламентарната комисия за национална сигурност ще обсъди изгонването на военните аташета на страните членки на ЕС и поледващи мерки във връзка с въпроса с министерството на външните работи.

Създадени след Ислямската революция в Иран през 1979 г., за да защитават шиитската духовна управляваща система, революционните гвардейци имат голямо влияние в страната, като контролират части от икономиката и въоръжените сили.

Последна актуализация: 11:35 | 01.02.26 г.
Иран Корпус на революционните гвардейци ЕС терористични групировки
2
rate up comment 1 rate down comment 0
precakanoto
преди 2 часа
Еми нормално. Талибаните в Афганистан преодължават да еволюират, като вече одобриха официално робството. Затова афгански термити пълзят навсякъде.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 4 rate down comment 3
evlogi
преди 4 часа
Леле,леле, ся я фтасахме...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
