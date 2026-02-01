Ответен отговор: Иран счита армиите на страните от ЕС за терористични групировки

Иран счита за „терористични групировки“ армиите на страните членки на ЕС, които включиха Корпуса на революционните гвардейци в списъка на блока на терористичните организации, заяви председателят на парламента Мохамед Бакер Калибаф, цитиран от Ройтерс.

Европейският съюз направи символичен преход в подхода си към ръководителите на Иран в четвъртък, посочвайки революционните гвардейци за терористична организация след най-кървавото смязване на протести от Ислямската република от установяването ѝ през 1979 г.

„С опита си да нанесат удар на революционните гвардейци... европейските страни всъщност се простреляха сами в крака и отново взеха решение срещу интересите на своя народ, като сляпо се подчиниха на американците“, заяви Мохамад Бакер Калибаф пред депутати от неговата партия, всички облечени с униформи на революционните гвардейци в подкрепа на елитните сили.

„Съгласно член седем от закона за конкрамерки срещу определянето на революционните гвардейци за терористична организация, армиите на европейските страни са считани за терористични групировки“, допълни той.

Калибаф заяви, че парламентарната комисия за национална сигурност ще обсъди изгонването на военните аташета на страните членки на ЕС и поледващи мерки във връзка с въпроса с министерството на външните работи.

Създадени след Ислямската революция в Иран през 1979 г., за да защитават шиитската духовна управляваща система, революционните гвардейци имат голямо влияние в страната, като контролират части от икономиката и въоръжените сили.