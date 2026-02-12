Геополитика и киберзаплахи – основни рискове за бизнеса през 2026 г.

Тази година бизнес лидерите са по-песимистични за приходите си през следващите месеци и основните причини за това са свързани с геополитическата несигурност, продължаващата война в Украйна, митата на американския президент Доналд Тръмп. Това каза Живка Петкова, старши мениджър, Управленско консултиране в PwC България, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Тя представи анализ на PwC сред бизнес ръководителите и отбеляза, че според него възможностите, които технологичният напредък предоставя на компаниите, също носят известен риск и притеснение. Над 40% от компаниите са обезпокоени доколко адекватно и бързо успяват да въведат изкуствения интелект и други нови технологии.

„Бизнес лидерите си задават постоянните въпроси за това дали действат бързо, дали са достатъчно адекватни, дали показват бързо резултатите от инвестициите си. Това е комбинирано с все по-големите очаквания на служителите за по-високи заплати, за смислена работа, прозрачни практики и динамики“, каза гостът. И добави, че на фона на динамичния и стресиращ пазар е впечатляващо, че все пак 30% от участниците в проучването виждат възможност за увеличаване на приходите си.

Само 12% от бизнес лидерите виждат както увеличаване на приходите, така и оптимизиране на разходите след въвеждане на изкуствения интелект, съобщи Петкова. Но над 30% са успели да генерират нови приходи благодарение на AI, а около 26% - да оптимизират разходите си.

Основните заплахи, които виждат бизнес лидерите, са свързани с геополитическата несигурност - над 30% от участниците отбелязват това като водещо притеснение. Киберзаплахите тази година също са сред водещите притеснения, като над 30% от участниците се чувстват уязвими от потенциални киберзаплахи, а над 80% посочват, че през 2026 г. планират да обърнат внимание на по-сигурни практики и процеси, които да им помогнат да се справят с тях, посочи експертът.

В същото време притесненията, свързани с инфлацията, леко намаляват – от 27% миналата година на 25% тази година. 20% от бизнес лидерите смятат, че митата на САЩ ще окажат негативен финансов ефект върху бизнеса им, като се наблюдават големи географски разлики. В Близкия изток около 6% от изпълнителните директори имат притеснения от митата, а в Китай, Турция, Мексико това важи за между 30% и 35% от бизнес лидерите.

50% от бизнес лидерите казват, че планират през следващата година инвестиция на други пазари. САЩ остават топ дестинацията за международни инвестиции, като дори интересът към страната леко нараства – миналата година 30% от участниците са казали, че биха инвестирали в САЩ, а тази година това важи за 35% от компаниите, съобщи Петкова.

