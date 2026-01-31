Антонио Гутериш: ООН е изправена пред неизбежен финансов колапс

Антонио Гутериш, ръководителят на Организацията на обединените нации (ООН), призова държавите да плащат вноските си, предупреждавайки, че организацията е в опасност от фалит и може да остане без пари до юли, съобщава Euronews.

ООН е изправена пред хронични бюджетни проблеми, тъй като някои държави членки не плащат задължителните си вноски изцяло, докато други не внасят средствата навреме, което я принуждава да замразява наемането на персонал и да съкращава позициите, изтъква Гутериш.

„Или всички държави членки спазват задълженията си да плащат изцяло и навреме, или държавите членки трябва основно да преразгледат финансовите си правила, за да предотвратят непосредствен финансов колапс“, посочва генералният секретар в писмо.

Предупреждението на Гутериш отразява и факта, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп през последните месеци намали финансирането си за някои звена на ООН и отхвърли или забави някои задължителни вноски.

Тръмп често посавя под въпрос значението на ООН и атакува нейните приоритети.

Напрежението между САЩ, Русия и Китай, които са постоянни членове с право на вето в Съвета за сигурност на ООН, най-висшият орган за вземане на решения на организацията, я парализира.

По-рано този месец Тръмп обособи своя „Съвет на мира“, който според критиците има за цел да се превърне в съперник на ООН

Според ООН, около 1,6 млрд. долара са били регистрирани като неплатени вноски в края на миналата година, над два пъти повече отколкото през 2024 г., въпреки че над 150 държави членки са платили своите вноски.

„Настоящата траектория е несъстоятелна. Тя излага организацията на структурен финансов риск“, написа Гутериш.

ООН е изправена и пред друг, свързан проблем: тя трябва да възстанови на държавите членки неизразходваните средства, заяви Фархан Хак, един от говорителите на Гутериш.

Генералният секретар също така подчерта този проблем, като написа в писмото: „Намираме се в капан на кафкиански цикъл, очаква се да връщаме пари, които не съществуват“.

„Практическата реалност е сурова: освен ако събираемостта не се подобри драстично, не можем да изпълним напълно програмния бюджет за 2026 г., одобрен през декември“, заяви Гутериш, добавяйки: „Още по-лошо, въз основа на историческите тенденции, редовните бюджетни средства може да свършат до юли“.

В последната си годишна реч Гутериш, който ще се оттегли в края на 2026 г., очерта целите си за годината, заявявайки, че светът е разкъсван от „самоунищожителни геополитически разделения (и) безсрамни нарушения на международното право“.

Той осъди „цялостните съкращения в помощта за развитие и хуманитарната помощ“ – вероятно визирайки значителните бюджетни съкращения, наложени от САЩ на ООН като част от инициативите на администрацията на Тръмп „Америка на първо място“.