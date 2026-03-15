Руски мрежи набират африканци за войната в Украйна, африканските страни вече надигат глас

Външният министър на Кения е на посещение в Русия следващата седмица под натиск в родината си да убеди Москва да спре да наема кенийци в армията си, но Найроби, подобно на други правителства в Африка, едва ли ще възприеме конфронтационен подход, пише Ройтерс.

Съобщения през последните седмици показаха мащаба и обхвата на наемането на африканци в отъняващите сили на Русия, често чрез трети страни, като предлагат доходоносни цивилни позиции и предизвикват гняв в страни като Кения, Гана и Южна Африка.

Семействата искат повече действия за връщането на наемниците в родината, но африканските правителства, притеснени да заемат открито страни по време на войната на Русия в Украйна, избягват да гневят Москва, тъй като са наясно, че скандалът с наборниците все още не е предизвикал повсеместно обществено недоволство или политическо напрежение.

„Искаме спиране на кенийците, те изобщо не трябва да бъдат набирани“, казва кенийският външен министър Мусалиа Мудавади пред Ройтерс преди посещението си. „Подложени сме на сериозен натиск от някои от засегнатите семейства, които вече събират повече смелост да говорят открито за проблема“, допълва той.

Но Мудавади казва, че е „прагматичен и реалист“ по въпроса и определи Русия като суперсила, с която Найроби има отдавнашни отношения.

„Това не е конфронтация. Въпросът е да говорим за проблемите такива, каквито са и за притесненията, които те създават на кенийския народ, и се нуждаем от съвместни усилия, за да успеем да ги разрешим“, добави той.

В изявление на 12 март говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че външният министър Сергей Лавров ще обсъди с Мудавади „състоянието и перспективите за развитие на традиционно приятелските руско-кенийски отношения“, включително икономически и търговски партньорства.

„Примамени в битка“

Украйна твърди, че над 1700 африканци се сражават на страната на Русия, въпреки че според анализатори цифрата вероятно е по-висока.

Само наетите кенийци са над 1000, сочи доклад на разузнавателната служба на страната. Мудавади казва, че не може да даде точна цифра на кенийците, които участват в конфликта.

През февруари Гана съобщи, че над 50 ганайци са били убити във войната в Украйна, след като били „примамени в битка“. Ганайският външен министър Самуел Акудзето Аблаква коментира пред Ройтерс, че действителната цифра може да е по-голяма.

Руските власти отричат да наемат незаконно африкански граждани да воюват в Украйна.

Аблаква казва, че Гана има и ще поддържа дипломатически отношения с Русия. „Но нека бъда ясен – ако ганайски граждани са ранени, подмамени или въвлечени във война, която те не разбират, ще говорим открито и ще предприемем действия“, допълва той.

Въпреки това повечето африкански правителства вероятно ще възприемат предпазливия подход на съюзника на Русия Южна Африка, която твърди, че десетки нейни граждани са подмамени да участват във войната в Украйна.

„Разследваме условията, при които хората са напуснали“, казва Зане Дангор, генерален директор на службата за външна политика на Южна Африка, пред Ройтерс.

„Разследването ще определи също дали „Вагнер“ е замесена“, допълва той, имайки предвид руските наемнически сили, които бяха активни в Африка и бяха наследени от контролирания от Кремъл „Африкански корпус“. Дангор казва, че данните до момента не сочат участие на руската държава.

„Само върхът на айсберга“

Inpact, организация в Женева, която разследва руските мрежи за набиране на войници, е потвърдила редица списъци с наемници, които е получила, включително един с 1417 граждани от целия континент.

Камерун, Еггипет и Гана са сред страните с най-много наемници, съобщи организацията в доклад, публикуван в петък.

Inpact съобщи, че набирането на африканци е в основата на нарочна стратегия за увеличаване на вълните от войници, които да заливат украинските отбранителни линии с вълни от щурмове.

„Смятаме, че тези числа са само върхът на айсберга“, казва Лу Осборн, член на Inpact. Той допълва, че над 40 семейства са се свързали с организацията след публикуването на докалада, за да потвърдят методите на набирането.

Аблаква казва, че работи с други африкански страни в опит да решат проблема на континентално ниво.

„Това е по-голямо от Гана. Ако африканци са примамвани в чужда война чрез измама и ескплоатация, тогава Африка трябва да реагира колективно“, добавя той.

Пиер Пигу, старши консултант в Международната кризисна група, не смята, че проблемът ще подкопае отношенията между Русия и африканските страни, докато не се стигне до значително недоволство срещу политиците.

„За голямото мнозинство от гражданите тези хора просто се опитват да си изкарат прехраната. И тъй като техните страни не им я осигуряват, те... се възползват от възникващите добри възможности“, допълва той.