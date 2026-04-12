Петролни танкери направиха обратен завой в Ормузкия проток след провала на мирните преговори

Два празни танкера със суров петрол са се опитали да преминат през Ормузкия проток на път за Персийския залив в неделя, но в последната минута са направили обратен завой, тъй като мирните преговори между САЩ и Иран се провалиха, като заплашиха крехкото примирие, предава Bloomberg.

Два много големи танкера със суров петрол и още един плавателен съд клас „Афрамакс“, всички без преки връзки с Иран, започнали да наближават тесния воден път от Оманския залив късно в събота, показват данни от проследяването на кораби, като са пристигнали близо до иранския остров Ларак рано в неделя. На този практически пропускателен пункт пътуващият за Ирак Agios Fanourios I и плаващият под флага на Пакистан Shalamar, пътуващ за остров Дас в Обединените арабски емирства, се върнали.

Първият плавателен танкер Mombasa B продължил напред и успешно стигнал между Ларак и островите Кешм, одобрен от Иран маршрут в Персийския залив. Към момента той не съобщава ясна дестинация.

Междувременно пакистанският танкер с петролни продукти Khairpur преминавал през иранския коридор към Персийския залив, след каато по-рано променил два пъти курса си в неделя. Първоначално плавателният съд направил обратен завой близо до Ларак и островите Кешм, след което се завъртял отново, за да възобнови курса си.

Конкретните причини зад промените на курса не са ясни, тъй като Ирак и Пакистан преди това получиха одобрения от Иран за преминаване през протока. Но промяната на решението им дойде, точно когато преговарящите в Исламабад обявиха, че не са успели да постигнат споразумение.

Ормузкият проток е един от най-важните маршрути за пренос на енергоносители и практическото му затваряне, откакто САЩ и Израел започнаха удари срещу Ирак преди шест седмици доведе до безпрецедентно нарушаване на доставките. Повторното му отваряне беше една от много важните точки в обсъжданията по време на преговорите през уикенда, но продължава да предизвиква разногласия.

През последните седмици редица кораби се опитаха да преминат през протока, но се отказаха от усилията си, което отразява постоянно променащото се положение в областта на сигурността и запазването на високите рискове. Голямото мнозинство се опитват да напуснат Персийския залив, но празни танкери също са необходими вътре, за да бъдат натоварени с нови товари.

Два китайски контейнеровоза направиха обратен завой в края на миналия месец преди в крайна сметка да излязат успешно, а танкер с втечнен природен газ се върна миналата седмица.

Успешно преминаване на трите танкера със суров петрол в неделя щеше да продължи засилването на движението през водния път, контролиран от Иран и доминиран от свързани с Техеран плавателни съдове от края на февруари. В събота два китайски супертанкера и един гръцки плавателен съд излязоха от Залива през Ормуз, натоварени със суров петрол.

Agios Fanourios I е управляван от Eastern Mediterranean Maritime в Гърция, а Пакистанската национална корабна компания е собственик на Shalamar.

Mombasa B неотдавна промени името си на Front Forth. Сега той е собственост на Haut Brion 8, която споделя един и същи адрес с базирания си в Южна Корея мениджър Sinokor Maritime Co.