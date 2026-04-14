Бъдещият унгарски премиер - очаква се затопляне на отношенията с Украйна и ЕС

Бъдещият унгарски премиер Петер Мадяр не е външен човек, бил е над 20 години в структурите на „Фидес“ на Орбан, така че ще има известна приемственост в управлението. Той има да извърви дълъг път, тъй като унгарската зависимост от Русия е наслагвана от 2008 г. насам. Мнозинството в парламента обаче му дава силата да премахне определени фигури от държавните институции, включително и президента. Това коментира Горан Георгиев от Центъра за изследване на демокрацията в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Промяна в Будапеща, макар и не драстична (след края на ерата Виктор Орбан – бел. ред.), ще има. Бъдещият премиер ще търси по-топли отношения с ЕС. Каза, че ще вдигне ветото върху 90-милиардния европейски заем за Украйна (но без страната да участва в изплащането му – бел. ред.), както и ще разблокира над 18 млрд. евро за самата Унгария, посочи анализаторът.

По думите му се очаква затопляне с Украйна и ЕС. Мадяр признава Русия като заплаха и за Унгария, и за Европа, но търси прагматични отношения с Москва. Електоратът му няма да позволи открита подкрепа за Украйна, но тя и не е нужна, смята Георгиев.

Русия едва ли ще се отнесе по-различно към този „неприятелски“ режим, отколкото към някои други подобни. Руската дезинформационна кампания преди изборите бе особено насочена към Украйна (че Мадяр ще праща войници и прави казармата задължителна).

Според Георгиев се заформя една малко по-различна политическа класа в Европа - по-консервативна, но не е толкова обвързана нито с Русия, нито с Щатите, а гледа по-вътрешно, по-национално.

„Можем да говорим за разваляне на модела на нелибералната демокрация, проповядван от Орбан. Но има много неизвестни относно Мадяр. Не знаем още как ще подходи в отношенията с Вашингтон, Брюксел, Москва и Киев“, посочи събеседникът. И допълни, че през следващата година и половина ще видим кой всъщност е Мадяр.

„За да оцелеят крайнодесните, те трябва да еволюират….ще трябва да изместят приоритета си по-навътре – към Европа със свои собствени интереси. Вече няма как да постигаш изборни успехи на Стария континент, ако си обвързан с чужди геополитически сили. Европа започва да се събужда“, коментира гостът.

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.