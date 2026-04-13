Унгарският форинт се повиши до най-високо ниво от над четири години

Обменният курс на унгарския форинт се повиши до най-високото си ниво от повече от четири години, след като данните от проведените вчера избори, при обработени близо 99 на сто от секционните протоколи, показват, че дясноцентристката партия Тиса печели мнозинство от над две трети в парламента на страната, предава Ройтерс.

Националната валута достига ниво от 366,50 форинта за евро, а по-рано в сесията отчете 364,25 форинта за евро - най-високо ниво от февруари 2022 г.

Унгарските държавни облигации също поскъпват, а доходността по 10-годишните книжа спада с 40–50 базисни пункта. Международна емисия с падеж 2050 г. достигна най-високи ценови нива от шест месеца, допълва Ройтерс.

Водещият борсов индекс BUX се повишава с близо 3 на сто и отчете стойност от над 136 481 пункта, което е исторически рекорд за индикатора.

Същевременно европейските лидери приветстват победата на Тиса на изборите и лидера ѝ Петер Мадяр, тръгнал в политиката някога от партията на досегашния премиер Виктор Орбан - Фидес.

Канцлерът на Австрия Кристиан Щокер поздрави Мадяр за победата. В поздравителния адрес се посочва, че унгарците са отхвърлили с преобладаващо мнозинство деструктивното противопоставяне и са избрали проевропейско бъдеще. „Като съсед на Унгария, като съпартиец в Европейската народна партия и като европеец се радвам на нашето сътрудничество“, заяви Щокер.

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази облекчение, че резултатите от изборите са толкова категорични в полза на Тиса. Според него победата на Петер Мадяр над националистическия лидер Виктор Орбан показва, че демократичните общества все още са устойчиви на руската пропаганда.

Президентът на Сърбия Александър Вучич също поздрави Петер Мадяр и изрази надежда "силното сътрудничество между Унгария и Сърбия" да продължи да се развива. Той изрази и благодарност към досегашния унгарски премиер Виктор Орбан „за това, че допринесе тези отношения да станат възможни“.

Чешкият премиер Андрей Бабиш коментира в социалната мрежа X, че "уважава резултатите и очаква да си сътрудничи със следващото унгарско правителство", като подчертава близките двустранни отношения между страните.

Хърватският министър-председател Андрей Пленкович съобщи, че е провел телефонен разговор с лидера на Тиса. В X Пленкович пише, че по време на разговора е пожелал на Мадяр „бързо и успешно сформиране на ново правителство и всестранен успех в работата му“. Хърватският премиер допълва, че очаква по-нататъшно укрепване на сътрудничеството между Хърватия и Унгария както на двустранно, така и на европейско равнище.

Словашкият министър-председател Роберт Фицо също поздрави Мадяр и посочва, че му предлага "интензивно сътрудничество".

Днес е ден за празник, коментира председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен по повод резултатите от изборите в Унгария. Тя изрази очакване скоро ЕК да започне работа с новото правителство в Будапеща. "Народът на Унгария поиска връщане на европейския път, това е победа за основните свободи", добавя тя.

(БТА)