Б. Рашев: Предстои да усетим въздействието на кризата с петрола върху храните

Цените на петрола ще се задържат високи за дълго време, тъй като страните ще трябва да запълнят стратегическите си петролни резерви, които сега освобождават, за да предотвратят недостиг. Възстановяването на добива, който сега е спрян, обаче може да се окаже невъзможно в пълен размер. Все още нищо не сме видели от въздействието на кризата върху храните. Това коментира Боян Рашев, консултант на фонда „Експат Природни Ресурси“, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Само страхът, че Иран може отново да затвори Ормузкия проток, ще виси като дамоклев меч над пазара още няколко години и ще добави 5-10 долара към цената му, смята Рашев. Според него държавите ще започнат да се запасяват не само с петрол, а и с метали, торове, храни.

„Все още нищо не сме видели от въздействието на кризата върху храните. При тези цени на торовете голяма част от земеделските производители няма да наторяват както преди и реколтите ще бъдат по-ниски“, посочи събеседникът.

Освен това много пазарни играчи ще се впуснат в производството на биоетанол и биодизел поради много добрите им цени, а това означава, че голяма част от вече ниските реколти ще отива не за храна, а за гориво, прогнозира Рашев и добави, че след шест до девет месеца тези ефекти ще се усетят в магазините.

Според него намаляването на акцизи и ДДС, както и въвеждането на ценови тавани от правителствата, е възможно най-глупавата мярка, тъй като по този начин те лишават пазара от информация какво действително се случва. „Така ще се стигне по-бързо до физически недостиг, тъй като хората не променят поведението си. При недостиг ще трябва да избираме кой да получи ограниченото количество дизел и керосин в Европа – крайните потребители, фирмите или земеделците“, отбеляза консултантът.

Дизелът движи икономиката и ще трябва да избираме дали искаме тя да работи, или да отидем на море, а това е труден избор, добави той.

Спреният добив в Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Бахрейн и ОАЕ достига 13 млн. барела на ден. Блокадата на САЩ ще спре и иранския добив, тъй като преди налагането ѝ ирански кораби, натоварени с 2 млн. барела, излизаха всеки ден от Персийския залив, отбеляза Рашев.

Ако се затвори и другият проток – Баб ел-Мандеб, целият износ, който Саудитска Арабия прехвърли към Червено море, равняващ се на около 4 млн. барела дневно, също ще спре, тъй като големите кораби не могат да преминат през Суецкия канал, добави той.

Иран може да издържи безкрайно на болката от войната, тъй като и преди нея страната не беше в цветущо икономическо положение. Но примката, около останалата част от света се затяга, изтъкна консултантът.

„В Персийския залив има гигантска концентрация не само на добив, а и на производство на петрол, газ, торове, хелий, сярна киселина. Затварянето на Ормузкия проток ще породи глобална криза, която ще усетим, когато започнат да липсват някои продукти.“

Според Рашев в Европа първо ще се усети недостиг на керосин, тъй като тя е силно зависима от вноса му поради намаляването на капацитета на рафинериите през последните 20 години. Той очаква също през лятото цената на природния газ на Стария континент да нарасне значително поради жегите и липсата на вятър.

