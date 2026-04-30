Анализатор: Тръмп цели смяна на либералния международен ред

С действията си на международната сцена президентът Доналд Тръмп цели смяна на либералния международен ред, основан след Втората световна война. В продължение на много години след Студената война редът беше в полза на САЩ, но след новото преосмисляне на американските национални интереси се видя, че този ред, не е напълно в унисон с тях. Това коментира Здравко Попов, философ и дипломат, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Причината е, че досегашният международен ред беше свързан със създаването на много международни организации, които действат на принципа на равнопоставеността и в тях САЩ имат същия глас като гласа на по-малки държави, обясни Попов. „Това създаде необходимост да се преосмисли външната и военната политика на САЩ. Този процес започна още в първия мандат на Тръмп, но сега виждаме практически решения за оттегляне на Америка от международни организации на досегашния ред“, отбеляза гостът.

Според Попов войната с Иран може да позволи на САЩ да развият идеята за нов международен ред. Тръмп вече направи първи опити в тази посока със създаването на Съвета за мир относно възстановяването на Газа. Възможно е нещо подобно да се случи и по отношение на Иран, смята той.

„Целта на САЩ е да останат лидери на света по всички показатели, но не през организациите, които досега са подкрепяли либералния международен ред“, отбеляза анализаторът. И добави, че установеният ред след Студената война се е оказал особено благоприятен за развитието и растежа на Китай.

„Все още е трудно да кажем какъв ще бъде светът утре. Но той със сигурност няма да е светът преди Тръмп“, коментира Попов.

Според него мотивите и целите на войната в Иран трябва да се осмислят внимателно. Израел и Иран са се готвели за подобна война в продължение на 40 години, но САЩ не са били готови да влязат в нея, въпреки че притискаха Иран за ядрената му програма и по други въпроси, свързани със сигурността в Близкия изток.

Въпреки тежкия удар върху Ислямската република в първите две седмици от войната, се оказа, че мощта ѝ не е ликвидирана, а Русия и Китай вероятно помагат с разузнавателни данни и оръжия за Техеран, посочи събеседникът.

Поради това войната в Иран косвено е война с по-голяма част от света, каквато е и войната в Украйна, добави той.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.