Тръмп се подготвя за продължителна блокада на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е инструктирал помощниците си да се подготвят за продължителна блокада на Иран. Това е сигнал за промяна към устойчив икономически натиск, докато Вашингтон обмисля следващите си стъпки в конфликта, съобщава The Wall Street Journal.

Според публикацията Тръмп е решил да задуши износа на ирански петрол и да ограничи корабоплаването до и от пристанищата на страната. Той смята, че блокадата е по-малко рискована от възобновяването на мащабните военни удари или бързо дипломатическо споразумение.

Президентът на САЩ наскоро отхвърли триетапно иранско предложение, което би отворило отново Ормузкия проток по-рано, като същевременно би отложило ядрените преговори. Той е оценил предложението като недостатъчно, за да отговори на исканията на САЩ за ограничаване на ядрената програма на Техеран.

Тръмп не е готов да се откаже от ключовото искане Иран да се ангажира да спре обогатяването на уран за поне 20 години и да приеме ограничения след този период, посочва медията.

Въпреки че блокадата се разглежда като натиск върху икономиката на Иран, тя също така повдига перспективата за продължителен конфликт. Официални лица предупреждават, че ситуацията може да достигне фаза „без сделка, без война“, тъй като дипломацията също е в застой.

Същевременно Тръмп коментира, че от Иран са поискали САЩ да вдигнат военноморската блокада на Ормузкия проток, докато двете страни преговарят за прекратяване на двумесечната война, пише Bloomberg.

Техеран иска критичният воден път за доставки на петрол и газ да бъде отворен „възможно най-скоро, докато се опитват да разберат каква е лидерската им ситуация“, казва Тръмп в социалната си платформа Truth Social.

Той поддържа тезата си, че Иран е в „състояние на колапс“ заради блокадата.

Посредниците в Пакистан очакват Иран да представи преработено предложение за прекратяване на войната през следващите няколко дни, съобщава CNN.

Иран декларира, че няма да позволи отваряне на пролива, докато САЩ поддържат блокадата на пристанищата на страната.

Цената на суровия петрол сорт „Брент“ се повиши над 111 долара за барел. От началото на седмицата ръстът достига 6% заради опасенията за продължително затваряне на Ормузкия проток и невъзможност за доставки на петрол и газ от Персийския залив.

Чуждестранните лидери са все по-разочаровани от дипломатическата безизходица и продължаващата блокада на водния път. Това доведе до нормиране на горивата в голяма част от Азия и Африка и опасения от глобално забавяне на икономиката.