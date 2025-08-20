Guess? слиза от борсата заради сделка с Authentic Brands Group

Guess? Inc. ще бъде придобита от Authentic Brands Group LLC в партньорство със съоснователите Морис и Пол Марчиано и главния изпълнителен директор Карлос Алберини, съобщава Bloomberg.

Акционерите ще получат 16,75 долара на акция в брой, което е 26% премия спрямо цената на затваряне на акциите във вторник.

Сделката оценява Guess на около 1,4 млрд. долара, вкл. дълг, посочва се в изявление на компанията. Текущата пазарна капитализация на компанията е в размер на 689 млн. долара.

Акциите скочиха в предпазарната търговия, като се търгуваха на цената на офертата.

Компанията е основана през 1981 г. от братята Марчиано, като предлага продукти от деним, чанти и обувки. През февруари 2024 г. тя се обедини с WHP Global, за да придобие модната марка rag & bone.

През април тази година Guess заяви, че преглежда предложение от WHP за придобиване на търговеца на дребно за 13 долара на акция.

Сделката включва стратегическо партньорство с Authentic Brands Group, която ще придобие 51% от интелектуалната собственост на Guess?. Останалите 49% ще бъдат собственост на група съществуващи акционери, включително Морис Марчиано, Пол Марчиано, Николай Марчиано и Карлос Алберини, заедно със съответните им тръстове и филиали, поясняват от Investing.com.

Настоящото ръководство на Guess? ще продължи да управлява бизнеса и ще притежава 100% от оперативната компания след приключване на сделката.

Очаква се сделката, която не е предмет на условия за финансиране, да приключи през четвъртото тримесечие на фискалната 2026 г. за компанията. Тя изисква одобрение от мнозинството от обикновените акционери.

Guess? планира да продължи да изплаща тримесечния си паричен дивидент от 0,225 долара на акция до приключване на сделката. След приключването ѝ обикновените акции на Guess? вече няма да бъдат листвани на нито един публичен пазар.

Компанията управлява 1074 магазина в Европа, Северна и Южна Америка и Азия, като партньори и дистрибутори управляват още 527 магазина по целия свят към 3 май 2025 г. Компанията демонстрира стабилни резултати – приходите нарастват с 9% през последните дванадесет месеца, според данни на InvestingPro.

Компанията обаче, въпреки ръста на приходите, отчете загуба на акция от 0,65 долара през първото тримесечие – повече от очакваните 0,52 долара. Прогнозата за цялата година също така е смесена. В очакване на отчета за второто календарно тримесечие UBS повиши целевата си цена за Guess? от 12 на 13 долара с неутрален рейтинг.