Тръмп заби поредния пирон в ковчега на медийната свобода с отстраняването на Джими Кимъл

Американските президенти отдавна имат конфликтни отношения с медиите, но никой американски държавен глава не е стигал до крайностите, до които стигна Доналд Тръмп. Използвайки, или заплашвайки да използва, съдилищата и властта на администрацията си, Тръмп принуди най-големите медии в света да направят редица значителни отстъпки, пише Bloomberg.

Walt Disney шокира индустрията в сряда, когато ABC преустанови за неопределено време шоуто на Джими Кимъл след монолога му от 15 септември, в който популярният комедиант се пошегува с реакцията на Тръмп и неговите поддръжници към убийството на републиканския активист Чарли Кърк. Преди това коментарът на Кимъл беше публично осъден от председателя на Федералната комисия по комуникациите (FCC) Брендан Кар.

Ходът на Disney, след атаките от Белия дом срещу някои от най-големите фигури и компании в областта на телевизията и развлеченията, показва, че Тръмп все повече постига целите си. В този процес той кара медийните компании в родината на Томас Джеферсън и Томас Пейн да изглеждат като държавни медии, показват интервюта с мениджъри на медии и академици.

В четвъртък Тръмп заяви, че американските телевизионни мрежи трябва да бъдат подложени на проверка на лицензите си, ако са прекалено критични към него, което представлява най-сериозната му заплаха за свободата на медиите.

Медиите, академичните институции и американските компании „се подчиняват на волята“ на администрацията на Тръмп, коментира Хуан Мануел Бенитес, професор в училището по журналистика в Колумбийския университет. „Не мисля, че става въпрос за ляво, дясно или център. Това са бизнес решения.“

За ABC това не е първият конфликт с администрацията. През декември мрежата плати на Тръмп 15 млн. долара, за да уреди съдебен спор, в който се твърдеше, че водещият на ABC News Джордж Стефанопулос го е оклеветил.

Попитан за решението на ABC по време на публично събитие с британския премиер Киър Стармър, Тръмп заяви: „Джими Кимъл не е талантлив човек. Имаше много лоши рейтинги и трябваше да го уволнят отдавна. Така че, знаете ли, можете да го наречете свобода на словото или не. Той беше уволнен поради липса на талант.“

Кимъл е последният от индустрията, която влезе в конфликт с администрацията.

Докато се опитваше да получи одобрение от FCC за сливането си със Skydance Media, Paramount Global плати 16 млн. долара през юли, за да уреди съдебен спор с Тръмп, който твърдеше, че CBS News е редактирала интервю, за да благоприятства опонентката му Камала Харис. След това телевизионната мрежа обяви планове да прекрати нощното предаване на Стивън Колбер, който често критикува Тръмп. Дни по-късно FCC одобри сделката със Skydance.

„Винаги съм подкрепяла уреждане на делото, защото смятах, че то наистина отвлича вниманието“, заяви Шари Редстоун, бивш председател на Paramount, на медийна конференция на Axios в четвъртък.

Правителството упражнява влияние върху медиите по много начини. Федералната комисия по комуникациите може да отнеме лиценза на телевизионна станция, въпреки че в миналото такива случаи са били редки и не са били свързани с решения относно съдържанието.

През юли контролираният от републиканците Конгрес спря финансирането на Корпорацията за обществено разпространение, което затрудни публичните телевизионни и радиостанции.

По време на участие в консервативен подкаст в сряда председателят на FCC Кар разкритикува Кимъл и заплаши да предприеме действия срещу компанията майка на ABC.

„Това е много, много сериозен проблем за Disney в момента“, каза Кар. „Можем да го направим по лесния или по трудния начин.“

