Гърция въвежда сертификат за платежоспособност на наемателите

Гръцкото правителство планира да въведе сертификат за платежоспособност на наемателите с цел да реши проблема с неплатените наеми и да насърчи собствениците на имоти да върнат на пазара затворените жилища, пише гръцкият вестник „Катимерини“.

Мярката ще се основава на националния Регистър на частните дългове, който беше създаден през 2022 г., но все още не е заработил. Финансиран от Фонда за възстановяване на ЕС и с очаквано завършване до май 2026 г., регистърът ще позволи както на публичните власти, така и на частните кредитори да управляват анонимно дългове на физически лица и компании и да проверяват финансовата им надеждност. Потенциалните наематели ще могат да представят сертификат за платежоспособност на наемодателите.

Брокери на недвижими имоти казват, че неплатените наеми и сметки за комунални услуги са накарали много собственици да затворят домовете си за наематели. По данни на данъчните власти между 2022 и 2024 г. наемодателите са обявили неплатени наеми в размер на 40 млн. евро. Но властите смятат, че това съставлява много малка част от загубите, тъй като бюрокрацията възпира много собственици да подават искове.

Неплатените наеми не са единствената причина за притеснение. Щетите често надвишават депозитите, което кара собствениците да изискват гаранции от три до шест месечни наема, което е бариера за много наематели.

Нарастващите разходи за жилища също принуждават домакинствата да намаляват други разходи, което поражда опасения от нови „вълни“ на неплатени наеми, причинени по-скоро от необходимост, отколкото от умисъл.

Наемодателите твърдят, че по-строгите гаранции биха спомогнали за повторното отваряне на имоти, но групи на наемателите предупреждават, че регистърът може да стигматизира несправедливо някои семейства.

Panhellenic Association for the Protection of Tenants - организация за защита на наемателите, изрази „силно противопоставяне“, отбелязвайки, че гръцките закони вече позволяват на наемодателите да задържат наема в случаи като дефекти на имота, спешни ремонти или финансови затруднения.

„Не разбираме какъв ще бъде критерият за това дали наемодателят е задържал наема основателно или не“, съобщава асоциацията. „Петно в досието би било катастрофално за наемателя и семейството му“, допълва тя.

Пазарни анализатори добавят, че бавните съдебни процедури за обезщетение след нанесени щети остават основен фактор, който възпира наемодателите.

Малко собственици са успявали да си възстановят парите, често след години на съдебни спорове, което поддържа цикъла на ниско предлагане и високи наеми.

Наблюдатели предупреждават, че новата система ще трябва да бъде добре балансирана, като гарантира защитата на наемодателите, без да се наказват наемателите, изправени пред легитимни затруднения.